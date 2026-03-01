Llama a un técnico para que le arreglen la caldera y no se puede creer el proceso (y el precio) que tiene que pagar

El cómico Álex Clavero ha llegado a casi siete millones de personas al contar la historia de cómo un técnico fue a arreglarle la caldera que se le había roto y cómo fue subiendo el precio.

Lo primero que vivió fue el "uff" de la persona que había detrás del servicio de atención al cliente. Ha contado Clavero que vive en un barrio de Madrid y que sólo por el desplazamiento ya tenía que pagar 78 euros.

"¿Qué viene en elefante camboyano? Dime dónde vive y me acerco en un momento, lo voy a buscar a casa y te lo traigo cenado", ha dicho en tono de broma el cómico. Además, la primera media hora del técnico son 2,76 el minuto y la siguiente media hora son 2,78 céntimos el minuto.

400 euros el termostato

Cuando ya está el técnico en casa sigue subiendo el precio de las cosas. En cuanto al modo de proceder, el trabajador sacó un mechero y lo pasó por la caldera para comprobar si había fugas: "Pero que esto es gas. Sabes que no hay fugas porque estamos vivos, ¿cuál era la otra opción?".

Ahora toca cambiar el termostato y los que tienen de urgencia vale 405 euros: "Me sale más barato tener un anciano sentado en el sofá todo el día y que me diga cuándo le duele la rodilla para saber cuándo va a cambiar el tiempo y ya me abrigo yo con ropa del Primark".

"La broma no se la puedes hacer porque tienen tu calor en sus manos. A mi madre le dijo 'te va a durar 20 años la caldera' y a los 20 años se jodió la caldera. Si es que lo sabían", ha señalado, de nuevo en tono de humor.

Por resumir, se gastó 605 euros: