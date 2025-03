Día de la Mujer: 8 canciones feministas para escuchar el 8 de marzo

El Día de la Mujer es una fecha para salir a la calle, protestar y luchar por nuestro derechos. Pero esto, también se puede hacer al ritmo de los himnos feministas que han ido dejando muchísimas artistas a lo largo de los años, porque se puede reivindicar bailando.

Desde Nina Simone a Gata Cattana o Jennifer Lopez, esta es solo una pequeña muestras de las cientos de canciones feministas con las que puedes pasar, y disfrutar, esta fecha.

1. Así Bailaba, de Rigoberta Bandini y Amaia Romero



Medio siglo después de que Miliki, Gabi y Fofó popularizaran aquello de “así planchaba, así, así”, Rigoberta Bandini y Amaia Romero han transformado la canción infantil que obligaba a limpiar a las niñas —sí, solo a las niñas— reivindicando el “así bailaba, así, así”.

2. Lisístrata, de Gata Cattana



Seis años después de su muerte, Gata Cattana, nombre artístico de Ana Isabel García Llorente, es un referente del rap feminista en España. Cuando apenas había raperas en España, y las que hay aún luchas por su visibilización, la artista alzó una voz clara y única contra el machismo.

"Desde que Prometeo les mostró el truco del fuego

Sometieron nuestro ego desde Atenas a Estambul

Tú y cuántos cómo tú contra estas dos titánides

Corre ve y dile a aquel que no vamos a ser tan dóciles"

3. Micromachismos, de Mucha Pepper



Mucha Pepper se define sola, y de forma inmejorable, "es la reacción musical necesaria ante el machismo, la banalidad, la injusticia y el mal gusto de la música urbana actual". Porque, como ella misma señala, es posible "perrear hasta el suelo mientras se escuchan letras que apuestan por la igualdad".

Y no le falta razón. Prueba de ello este su tema Micromachismos, aunque de esta artista cualquier canción es válida para celebrar el 8M.

4. Ain’t Your Mama, de Jennifer Lopez



En 2016, poco antes del Día de la Madre en Estados Unidos, Jennifer Lopez sorprendió con Ain't Your Mama, un tema en el que critica las relaciones en las que la mujer se termina convirtiendo en otra 'madre' para el hombre.

"No voy a estar cocinando todo el día

No soy tu mamá

No voy a lavar tu ropa

No soy tu mamá

No soy tu mamá

Chico, yo no soy tu mamá"

5. Four Women, de Nina Simone



Hay clásicos que nunca mueren. Este es el caso del himno de Nina Simone, Four Woman, de 1966. Aunque se le negó la admisión en varias escuelas de música cuando era niña por ser negra, con el tiempo lanzó 40 álbumes y escribió este tema, que condena el racismo contra las mujeres negras.

"My skin is yellow my hair is long. Between two worlds I do belong. But my father was rich and white. He forced my mother late one night. And what do they call me? My name is Saffronia". "Tengo la piel amarilla y el pelo largo. Estoy entre dos mundos. Pero mi padre era rico y blanco. Violó a mi madre una noche. ¿Y cómo me llaman? Me llamo Saffronia".

6. Mujeres, de Julieta Venegas



La cantante mexicana Julieta Venegas lanzó en 2020 Mujeres, y al momento se convirtió en un grito de guerra en la lucha feminista. Para la letra, clara y reivindicativa, se inspiró en las marchas de los colectivos feministas de México:

"Puño en alto, esto no va más

No callaremos y aquí presentes

Tus viejas maneras derrumbamos ya

Las mujeres se están rebelando

Los hombres no saben qué hacer

Todas las flechas en movimiento

Las reglas se vuelven a hacer"

7. Just Because I'm a Woman, de Dolly Parton



En su segundo álbum en solitario, Just Because I'm a Woman, Dolly Parton abordó el sexismo a los que se enfrentan las mujeres en 1968. El tema es todo un himno y una muestra de las mujeres que se adelantaron al feminismo. En la canción la artista se rebela contra todos los que utilizan palabras como "puta" para insultar a las mujeres.

"Yes I've made my mistakes, but listen and understand, my mistakes are no worse than yours just because I'm a woman". "He cometido errores, pero escucha y entiéndeme, mis errores no son peores que los tuyos solo porque sea mujer”.

8. Pa mis muchachas, de Christina Aguilera, Becky G, Nicki Nicole ft Nathy Peluso



Christina Aguilera reunió a Becky G, Nicki Nicole y a Nathy Peluso para hacer un tema, como ya adelanta el título, para ellas. Este último tema del recopilatorio es una fiesta para reivindicar bailando.