Un español que vive en EEUU cuenta la pregunta más surrealista que le han hecho sobre España: "Es muy impactante que me pregunten eso"

Vivir para ver. 

Rodrigo Carretero
Una persona, saltando con la bandera de EEUU.GETTY

La imagen que los españoles tienen de EEUU no es la mejor. Según el último informe del Instituto Franklin-UAH, la imagen de ese país ha empeorado de forma generalizada a lo largo de los últimos cinco años para un 64% de los encuestados. En el otro lado, la imagen que los estadounidenses tienen de España está muchas veces basada en estereotipos o creencias que distan mucho de ser ciertas.

Si no, que se lo digan al usuario de TikTok @dakhtaar, un español que está viviendo en Estados Unidos y que ha contado algunas de las preguntas sobre España que más le hacen allí y que reflejan el profundo desconocimiento que hay sobre el país.

Por ejemplo, señala que una de ellas es: "Tú comes todo con picante, ¿verdad?". "Se piensan que en España se come todo con picante, al igual que México y los países latinoamericanos. Es totalmente al contrario, en España de hecho a muchísima gente no le gusta el picante y a mí personalmente tampoco", argumenta.

"¿Hablas español?"

Aunque seguramente la pregunta más extraña que le han hecho es otra: "Me han preguntado que si hablo español y fue una de las preguntas con las que más me quedé en blanco porque es muy impactante que me pregunten eso".

"Otra pregunta que me hicieron es que si en España existe la Navidad. Básicamente, dije que sí y me quedé pensando cómo puede pensar que no existe", relata.

"¿Echas de menos las siestas?"

"Me dijeron que qué suerte que tenía porque podía visitar México cuando quería y que cuántas veces lo visita, pensando que España está al lado de México, cuando realmente lo que está al lado de México es EEUU", reflexiona.

No falta, tampoco, la referencia a uno de los tópicos por excelencia sobre España, la siesta: "Por último me preguntaron también que si echaba de menos las siestas, ya que creo que se pensaban que en España todo el mundo echa la siesta".

Rodrigo Carretero
