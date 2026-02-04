Alcaraz comparte un carrusel de fotos con lo que no se vio del Open de Australia y todas las miradas se dirigen a su colección de deportivas  

Después de su histórica victoria en el Open de Australia, los fans de Carlos Alcaraz esperaban su carrusel de rigor en Instagram. El tenista murciano no da por terminado un torneo sin subir su clásico dump con un buen puñado de fotos que suelen mostrar lo que no se ve más allá de la pista.

Dicho y hecho, este martes el deportista ha compartido imágenes celebrando con su equipo, luciendo un casco de gladiador o haciendo referencia a las manos mágicas de su hermano Álvaro. Pero una de las instantáneas más comentadas es en la que muestra un enorme despliegue de deportivas en su habitación de hotel.

En la foto pueden contarse más de 20 pares, todos de Nike —firma con la que tiene contrato el tenista— y ninguno para jugar en pista. Desde modelos clásicos hasta otros más extravagante en tonos plateados, con cámara de aire e incluso lo que parecen unas zapatillas de andar por casa en color verde.

Lo cierto es que Alcaraz ha comentado en varias ocasiones que las deportivas son una obsesión para él. En agosto de 2025, el tenista concedió una entrevista el diario económico Financial Times, en la que dejó claro que era "un fanático" de las sneakers.

"Me encantan. Y no me queda espacio en casa. Mi madre me riñe porque cada vez que vuelvo de un torneo lo hago con más deportivas y ella me dice 'no, no traigas más, no hay donde ponerlas", relató el deportista durante la entrevista.

De modelos retro a las ediciones limitadas de Travis Scott

Alcaraz, que ha demostrado que no tiene miedo a experimentar con cambios de look como su pelo platino, ha convertido las deportivas en la seña de identidad de su estilo luciéndolas no solo en la calle, sino también en pista después de cada victoria.

Alcaraz en Turín con estas Nike vintage de estilo botas de fútbol dosmileras. Clive Brunskill/Getty Images

El tenista acostumbra a cambiar las zapatillas que utiliza para jugar por algún modelo especial para las entrevistas en pista. En los últimos meses, Alcaraz se ha dejado ver con modelos retro, como las deportivas estilo botas de fútbol que eligió en las ATP finals en noviembre, o los diseños que popularizó Agassi en los ochenta.

Para el Open de Australia, Alcaraz volvió a hacer todo un despliegue captando la atención de cientos de espectadores. El tenista lució modelos como las Air Jordan 11 en color negro o un par que todavía no se ha lanzado al mercado, las Nike Skylon 11 Volt.

Tampoco perdió la ocasión de lucir uno de los modelos de las colaboraciones del rapero Travis Scott con la firma, como las Air Jordan 1 Retro Low Fragment. Alcaraz y el artista tienen buena relación y de hecho Scott suele felicitar al tenista después de cada victoria.