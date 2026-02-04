Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Alcaraz comparte un carrusel de fotos con lo que no se vio del Open de Australia y todas las miradas se dirigen a su colección de deportivas
Moda y Belleza
Moda y Belleza

Alcaraz comparte un carrusel de fotos con lo que no se vio del Open de Australia y todas las miradas se dirigen a su colección de deportivas  

El tenista ya ha dejado claro que nunca son suficientes.

Uxía Prieto
Uxía Prieto
Carlos Alcaraz, posando con la copa del Open de Australia
Carlos Alcaraz, posando con la copa del Open de AustraliaGetty Images

Después de su histórica victoria en el Open de Australia, los fans de Carlos Alcaraz esperaban su carrusel de rigor en Instagram. El tenista murciano no da por terminado un torneo sin subir su clásico dump con un buen puñado de fotos que suelen mostrar lo que no se ve más allá de la pista. 

Dicho y hecho, este martes el deportista ha compartido imágenes celebrando con su equipo, luciendo un casco de gladiador o haciendo referencia a las manos mágicas de su hermano Álvaro. Pero una de las instantáneas más comentadas es en la que muestra un enorme despliegue de deportivas en su habitación de hotel.  

En la foto pueden contarse más de 20 pares, todos de Nike —firma con la que tiene contrato el tenista— y ninguno para jugar en pista. Desde modelos clásicos hasta otros más extravagante en tonos plateados, con cámara de aire e incluso lo que parecen unas zapatillas de andar por casa en color verde. 

Lo cierto es que Alcaraz ha comentado en varias ocasiones que las deportivas son una obsesión para él. En agosto de 2025, el tenista concedió una entrevista el diario económico Financial Times, en la que dejó claro que era "un fanático" de las sneakers

"Me encantan. Y no me queda espacio en casa. Mi madre me riñe porque cada vez que vuelvo de un torneo lo hago con más deportivas y ella me dice 'no, no traigas más, no hay donde ponerlas", relató el deportista durante la entrevista. 

De modelos retro a las ediciones limitadas de Travis Scott

Alcaraz, que ha demostrado que no tiene miedo a experimentar con cambios de look como su pelo platino, ha convertido las deportivas en la seña de identidad de su estilo luciéndolas no solo en la calle, sino también en pista después de cada victoria. 

Alcaraz ha dejado en claro en más de una ocasión que las deportivas son su gran objeto de deseo y en Turín sorprendió con estas Nike vintage de estilo botas de fútbol dosmileras.
  Alcaraz en Turín con estas Nike vintage de estilo botas de fútbol dosmileras.Clive Brunskill/Getty Images

El tenista acostumbra a cambiar las zapatillas que utiliza para jugar por algún modelo especial para las entrevistas en pista. En los últimos meses, Alcaraz se ha dejado ver con modelos retro, como las deportivas estilo botas de fútbol que eligió en las ATP finals en noviembre, o los diseños que popularizó Agassi en los ochenta. 

Para el Open de Australia, Alcaraz volvió a hacer todo un despliegue captando la atención de cientos de espectadores. El tenista lució modelos como las Air Jordan 11 en color negro o un par que todavía no se ha lanzado al mercado, las Nike Skylon 11 Volt. 

Tampoco perdió la ocasión de lucir uno de los modelos de las colaboraciones del rapero Travis Scott con la firma, como las Air Jordan 1 Retro Low Fragment. Alcaraz y el artista tienen buena relación y de hecho Scott suele felicitar al tenista después de cada victoria. 

Uxía Prieto
Uxía Prieto
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de LIFE en El HuffPost España, esa sección en la que intentamos contar el lado hedonista de la vida sin dejar de lado otras realidades.

  

Sobre qué temas escribo

Como redactora de LIFE, escribo sobre temas de cultura, moda, belleza o estilo de vida. También he abordado temas de medioambiente, feminismo o sociales, pero donde más cómoda me encuentro es explorando la relación de la moda con otras disciplinas culturales o su impacto social, y sobre todo lo que tenga que ver con el cuidado de la piel.

 

Siempre desde una perspectiva cercana, he tratado cuestiones como la estrategia del Museo del Prado para triunfar a través de sus redes sociales, explicado cómo Melania Trump utilizó su armario como arma política o desmentido bulos relacionados con la protección solar. Es probable que el 80% de los temas que he publicado se hayan escrito mientras sonaban Beyoncé, Oasis y Arctic Monkeys. Además, también me encargo de preparar el boletín de LIFE que enviamos cada sábado intentando resumir la actualidad de la semana.

 

Mi trayectoria

Nací en Vigo en 1992 y desde que tengo uso de razón siempre quise ser periodista. La única excepción fue la época en la que tuve fantasías con ser pintora, pero descarté rápido la idea cuando mis padres me anotaron a clases y me di cuenta de que no era lo mío. Estudié Periodismo en la Universidad de Santiago de Compostela (USC), donde me gradué en 2014 después de pasar un año en Roma que me hizo apreciar todavía más la cultura italiana. Dejé Galicia para mudarme a Madrid en 2015 y cursar el Máster de Periodismo Cultural en la Universidad San Pablo Ceu. Aprendí en Radio Galega y en Pentación Espectáculos, donde descubrí lo que hay detrás de producciones de teatro y de grandes eventos como el Festival de Mérida. Colaboré puntualmente con Guía Repsol o la revista L'Officiel y llegué a El HuffPost en 2016, donde empecé compaginando mi trabajo como redactora de Branded Content con temas para la sección de tendencias, que terminó convirtiéndose en LIFE, donde actualmente soy una de las redactoras. Fui finalista en los Premios Ecovidrio de 2017.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

el huffpost para merck