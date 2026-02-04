Isaías Lafuente se fija en los insultos de Elon Musk a Sánchez y replica el '¡Ánimo, Alberto!, de Pedro a Feijóo

Las reacciones a los insultos del magnate tecnológico Elon Musk al presidente del Gobierno Pedro Sánchez no dejan de sucederse. La última, la del periodista Isaías Lafuente, que ha salido en defensa del líder del Ejecutivo.

Elon Musk afirmó en su cuenta de X que Pedro Sánchez era "un tirano y un traidor a la gente de España", además de llamarle "sucio". Una salida de tono que ha desatado una oleada de críticas al fundador de Tesla y dueño de la red social antes denominada Twitter.

Una de las reacciones más contundentes ha sido la de Isaías Lafuente, que le ha dado una réplica a la que no se le puede poner ni un pero. "Debe de ser muy frustrante que, a pesar de tu inmenso poder, no puedas ni postularte a presidir tu país", ha apuntado el colaborador de la Cadena SER en respuesta a los insultos de Elon Musk.

Pero Isaías Lafuente no se ha quedado ahí. Porque lo mejor de su respuesta ha llegado justo después. "Y que tuits y algoritmos sean incapaces de torcer la libre voluntad de ciudadanos y sus representantes expresada en las urnas y el parlamento. Es la democracia. ¡Ánimo, Elon!", le ha dicho al empresario.

Con estas palabras, el periodista ha firmado una de las mejores respuestas a Elon Musk, dándole donde más le duele. La réplica de Isaías Lafuente ha sido comentada por otras personalidades como el humorista Ignatius Farray, que ha dicho "es la democracia, amigo".

Más respuestas a los insultos de Elon Musk

Además de Isaías Lafuente, otros periodistas como Iñaki López también se ha pronunciado sobre los insultos del magnate estadounidense hacia el presidente del Gobierno.

"Dirty Sánchez, esto es mejor que 'perro sanxe', yo estaría ya en Ferraz corriendo a hacer el merchandising", dijo este martes en Más vale tarde. Otros, como el escritor Benjamín Prado, también han hecho su aportación.

"Hay que defender no solo a los niños, sino a todos los ciudadanos, a la gente, de las redes sociales. No pueden ser un lugar de insultos, de fake news, de continua persecución de personas", ha señalado en su cuenta de X.