El apagón, quién es Andy y quién es Lucas o dudas sobre la IA: lo más buscado en Google en España en 2025

Como cada año, los resúmenes de lo más escuchado en plataformas como Spotify o las tendencias de lo que más ha triunfado a nivel cultural copan los titulares en el mes de diciembre. También con las tradicionales búsquedas de Google, que dan una visión general de qué ha sido lo que más ha preocupado a los españoles o qué les ha generado más curiosidad para teclearlo en el buscador.

Entre estas dudas ha habido muchas consultas sobre el apagón del pasado mes de mayo, sobre la IA, sobre finanzas o sobre asuntos del día a día como recetas, pero también sobre rostros conocidos como Lalachus, que presentó las Campanadas el pasado año junto a David Broncano; el luchador Topuria; el nuevo papa León XIV; Salva Reina, que ganó el Goya por El 47, o la actriz Karla Sofía Gascón, que protagonizó una sonada polémica por una serie de tuits en las semanas previas a los Oscar.

Tampoco han faltado las búsquedas sobre cultura ya que muchos españoles se han preguntado qué significa Berghain, el primer sencillo de Lux de Rosalía, y otros muchos se han interesado por algunas de las cintas más populares del año como Anora, triunfadora de la última edición de los Oscar o las españolas Sirat y La infiltrada.

Los españoles también han recurrido a Google para resolver algunas dudas como "cómo hacer fotos con IA", algunas más personales como "cómo hacer caca en el trabajo", pero también para consultar recetas como "hacer potaje de garbanzos con bacalao y espinacas", "crepes caseros" o "té matcha". Así como para conocer el significado de expresiones como "PEC", términos como "queer" o "edadismo".

Tendencias

Apagón España Alerta lluvias Incendios España Nuevo Papa Migración de la mariposa monarca Lalachus La Revuelta Flotilla Gaza Premio Planeta 2025 Labubu

Películas y series

Anora Sirat La infiltrada Nosferatu Weapons The Brutalist El 47 Superman Emilia Pérez Adolescencia

¿Quién es?

El nuevo Papa Andy y quién es Lucas Lalachus Topuria Salva Reina Abby Karla Sofía Gascón Montoya Rosalía Alcaraz

¿Cómo?

Hacer fotos con IA Hacer caca en el trabajo Quitar maquillaje de la almohada Hacer fuego con dos palos Hacer crepes caseros Hacer potaje de garbanzos con bacalao y espinacas Hacer crumbl cookies Hacer té matcha Yogur casero Hacer chocolate de Dubái

¿Por qué?

Se ha ido la luz Israel ataca a Irán Los Papas cambian de nombre La Feria de Abril es en mayo Han subido tanto los huevos No hay luz en el espacio Trump sube los aranceles Me suenan las tripas La sandía es símbolo de Palestina Se pegan los bostezos

¿Qué significa?

Edadismo Queer PH DANA Woke Berghain Nuda propiedad FOMO PEC La hora espejo

¿Qué es mejor?