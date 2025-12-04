Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
El apagón, quién es Andy y quién es Lucas o dudas sobre la IA: lo más buscado en Google en España en 2025
Life
Life

El apagón, quién es Andy y quién es Lucas o dudas sobre la IA: lo más buscado en Google en España en 2025

Nombres como Lalachus o Topuria o cintas como 'Anora' y 'Sirat' también se han colado entre las consultas de los españoles.

Marina Prats
Marina Prats
Búsquedas de Google en 2025.
Búsquedas de Google en 2025.dpa/picture alliance via Getty I

Como cada año, los resúmenes de lo más escuchado en plataformas como Spotify o las tendencias de lo que más ha triunfado a nivel cultural copan los titulares en el mes de diciembre. También con las tradicionales búsquedas de Google, que dan una visión general de qué ha sido lo que más ha preocupado a los españoles o qué les ha generado más curiosidad para teclearlo en el buscador.

Entre estas dudas ha habido muchas consultas sobre el apagón del pasado mes de mayo, sobre la IA, sobre finanzas o sobre asuntos del día a día como recetas, pero también sobre rostros conocidos como Lalachus, que presentó las Campanadas el pasado año junto a David Broncano; el luchador Topuria; el nuevo papa León XIV; Salva Reina, que ganó el Goya por El 47, o la actriz Karla Sofía Gascón, que protagonizó una sonada polémica por una serie de tuits en las semanas previas a los Oscar.

Tampoco han faltado las búsquedas sobre cultura ya que muchos españoles se han preguntado qué significa Berghain, el primer sencillo de Lux de Rosalía, y otros muchos se han interesado por algunas de las cintas más populares del año como Anora, triunfadora de la última edición de los Oscar o las españolas Sirat y La infiltrada.  

Los españoles también han recurrido a Google para resolver algunas dudas como "cómo hacer fotos con IA", algunas más personales como "cómo hacer caca en el trabajo", pero también para consultar recetas como "hacer potaje de garbanzos con bacalao y espinacas", "crepes caseros" o "té matcha". Así como para conocer el significado de expresiones como "PEC", términos como "queer" o "edadismo".

Tendencias

  1. Apagón España
  2. Alerta lluvias
  3. Incendios España
  4. Nuevo Papa
  5. Migración de la mariposa monarca
  6. Lalachus
  7. La Revuelta
  8. Flotilla Gaza
  9. Premio Planeta 2025
  10. Labubu

Películas y series

  1. Anora
  2. Sirat
  3. La infiltrada
  4. Nosferatu
  5. Weapons
  6. The Brutalist
  7. El 47
  8. Superman
  9. Emilia Pérez
  10. Adolescencia

¿Quién es?

  1. El nuevo Papa
  2. Andy y quién es Lucas
  3. Lalachus
  4. Topuria
  5. Salva Reina
  6. Abby
  7. Karla Sofía Gascón
  8. Montoya
  9. Rosalía
  10. Alcaraz

¿Cómo?

  1. Hacer fotos con IA
  2. Hacer caca en el trabajo
  3. Quitar maquillaje de la almohada
  4. Hacer fuego con dos palos
  5. Hacer crepes caseros
  6. Hacer potaje de garbanzos con bacalao y espinacas
  7. Hacer crumbl cookies
  8. Hacer té matcha
  9. Yogur casero
  10. Hacer chocolate de Dubái

¿Por qué?

  1. Se ha ido la luz
  2. Israel ataca a Irán
  3. Los Papas cambian de nombre
  4. La Feria de Abril es en mayo
  5. Han subido tanto los huevos
  6. No hay luz en el espacio
  7. Trump sube los aranceles
  8. Me suenan las tripas
  9. La sandía es símbolo de Palestina
  10. Se pegan los bostezos

¿Qué significa?

  1. Edadismo
  2. Queer
  3. PH
  4. DANA
  5. Woke
  6. Berghain
  7. Nuda propiedad
  8. FOMO
  9. PEC
  10. La hora espejo

¿Qué es mejor?

  1. Diésel o gasolina
  2. Gemini o ChatGPT
  3. Mantequilla o margarina
  4. Para la resaca
  5. Declaración conjunta o individual
  6. Amortizar plazo o cuota
  7. Comprar un coche o renting
  8. Desayunar antes o después de entrenar
  9. Retinol o Retinal
  10. Creatina o proteína
Marina Prats
Marina Prats
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de LIFE en El HuffPost España y mi misión es acercarte la última hora del mundo de la cultura, la música y el entretenimiento.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo principalmente de música, cultura, cine, series y entretenimiento porque, aunque sirva para desconectar, bailar o echar un rato entre palomitas, la cultura esconde mucho más. Evitando el elitismo, trato de tender la mano a las nuevas tendencias de la industria musical o del audiovisual a través de entrevistas con artistas emergentes —que pronto dejarán de serlo— y compaginarlo con el análisis de lo más mainstream como Taylor Swift o Bad Bunny.


En estos ocho años he cubierto los Goya, los Oscar, el Benidorm Fest o Eurovisión. Sí, soy la responsable de los memes que han inundado la cuenta de X de El HuffPost en Eurovisión. Siempre buscando un contenido cercano, sin perder el rigor, contando más allá de lo que se pueda ver en la pantalla.
Aunque no siempre haya relación con la industria cultural, también he cubierto temas relacionados con el Feminismo y el colectivo LGTBIQ+.

 

He podido contar en primera persona con supervivientes del “Stonewall español” que es el Pasaje Begoña, denunciar la situación que viven los menores trans o hablar sobre qué significa la manosfera antes de que llegara a Netflix ‘Adolescencia’.

 

Mi trayectoria

Nací en Málaga, donde estudié Periodismo por vocación en la Universidad de Málaga, entre playlists de Spotify, discos y conciertos. Antes de incorporarme a El HuffPost en 2017, colaboré diversas revistas culturales y de entretenimiento. En 2016 trabajé en el departamento de comunicación de UPHO Festival, un festival de fotografía contemporánea urbana parte del proyecto europeo Urban Layers. Y, aunque sigo echando de menos Andalucía, me trasladé a Madrid para estudiar el Máster en Periodismo Cultural en la Universidad CEU San Pablo. En 2018, compaginé mi trabajo en El HuffPost con la coordinación de proyecto de la Bienal de Arte Contemporáneo de Fundación ONCE celebrada en CentroCentro. Desde 2017 trabajo en El HuffPost España, donde he logrado una nominación a los premios GLAAD y ser finalista de los Premios Papageno en 2022.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 