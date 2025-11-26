El cartel que ha aparecido en una carretera de Zaragoza es para quitarlo y exponerlo en un museo de la DGT

Tuit de @cacapota con una señal vista en Zaragoza de Stop y debajo indicaciones de calles cortadas

Los carteles que se colocan en la carretera tienen una labor básica: informar a los conductores y peatones de alguna alteración de los elementos que puede ser peligrosa para la circulación.

En Zaragoza se han pasado el juego y han dejado uno de esos carteles que están triunfando más en redes sociales que otra cosa, sobre todo por los nombres de la calles afectadas.

"Avenida Super Mario Bros en sentido hacia Bethooven cortado. Acceso por las calles Franz Schubert y Gran Turismo", se puede leer en dicho cartel donde se mezclan videojuegos con músicos famosos. La gente se ha apresurado a comentar si es cierto que existen esas calles y sí, pertenecen a una zona de la ciudad aragonesa muy transitada.

"En su día se sometió a votación popular por el Ayuntamiento la temática de los nombres de las calles cuando se aprobó el plan urbanístico en el año 2009; había varias temáticas: monumentos del mundo, naturaleza, localidades del Pirineo, estados, grupos de música, actores….", cuentan en la red social de Elon Musk.

El tuit supera los 10.000 'me gusta' y acumula más de 1.000 compartidos en pocas horas. Además se ha llenado de mensajes hilarantes celebrando el nombre de las calles en cuestión.

Votación vecinal en 2009

Para los que se pregunten cómo ha ocurrido esto. Los vecinos del barrio zaragozano de Arcosur votaron en 2009 poner a las calles de la zona nombres de videojuegos como Tetris, Gran Turismo, Los Sims, Final Fantasy y Los invasores del Espacio.

Como recogen las publicaciones de entonces, en las calles también hay nombres de accidentes geográficos de Pirineo oscense y de lugares destacados del mismo, como 'Canal de Izas', 'Faja de las Flores', 'Brecha de Rolando', 'Picos del Infierno', 'Mesa de los Tres Reyes', 'Llanos de La Larri', 'Peña Telera', 'Refugio de Góriz' y 'Dolmen de Tella'. Otros nombres serán 'Splash', 'Cierzo', 'El Torico', 'Heroínas de los Sitios' y 'Los Cañones de Zaragoza'.