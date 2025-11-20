Rodrigo, argentino con dos trabajos en Zaragoza: "No es fácil, pero con la persona correcta a tu lado todo vale la pena"

Trabajar fuera de tu país es una experiencia que ofrece numerosos beneficios, como crecimiento personal y profesional, recompensas financieras y la inmersión en nuevas culturas, pero también presenta desafíos logísticos y de adaptación. A la morriña de lo conocido y la angustia ante lo desconocido se suman, a veces, las coyunturas: si te marchas a otro país pero las condiciones se complican, el reto es doble. Y eso es lo que le ha pasado a un inmigrante argentino afincado en Zaragoza, que se ha echado los obstáculos a la espalda y, con dos trabajos, trata de salir adelante. "Quiero lo mejor para mi hijo", defiende.

Rodrigo Miranda, que es como se llama este señor, ha publicado en Instagram un vídeo reciente en el que explica su experiencia en nuestro país. Una crónica de su día a día para demostrar la dureza de su jornada para salir adelante en mitad de inflaciones, cesta de la compra y vivienda desatada. Sus días empiezan desayunando a las siete de la mañana, a mesa puesta, gracias a su "señora", que es "una genia total". Ducha pitando y al trabajo, donde entra a las ocho. Por las imágenes, se aprecia que está empleado en una empresa de agua embotellada, donde tiene reuniones y prepara su vehículo para salir a casas y oficinas, a ofrecer su servicio. Explica que informan a las personas de lo que hacen, luego retornan para ver si están contentos y, de ser así, hacen contratos. El que muestra no es un mal día reconoce.

"Pero cuando pensás que el día está terminado.." llega el segundo trabajo. Rodrigo se pone en marcha a las nueve y media de la noche, de nuevo, para acudir a una coctelería en la que trabaja también, hasta pasadas las tres de la mañana. "La paso re bien, los compañeros son repiola y me cago de risa. Es como estar de joda, pero trabajando", explica.

"No es fácil tener dos trabajos y estar lejos de tu familia, muy lejos de tu hogar, de donde naciste", reconoce, pero "con la persona correcta a tu lado todo vale la pena", dice, al hablar de su esposa, "de fierro", que le apoya en todos los proyectos. Y pelea, añade, por su hijo, al que quiere dar una vida "extraordinaria" y un "ejemplo". Por eso, aunque cansado, se marcha a dormir contento.

"Vivir en España no es sólo trabajar… es construir sueños día a día", concluye en su post.