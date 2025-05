El inusual truco para que los tomates crezcan grandes y jugosos: solo necesitas un huevo

Si se tiene la gran suerte de poder tener un pequeño huerto, lo que no suele faltar en él son los tomates. No sólo no son muy difíciles de cultivar, sino que permiten disponer de una excelente materia prima para ensaladas u otros platos, con unos tomates llenos de sabor.

Express ha recogido el truco de una influencer de jardinería, @hey.its.hod, con el que consigue que sus tomates crezcan más grandes y jugosos.

Como ha mostrado en un vídeo en el que aparece colocando una tomatera en un bancal de su jardín, sólo necesita un curioso ingrediente para ello: un huevo.

Lo que hace, en concreto, es romper un huevo y echarlo en el hoyo en el que va a plantar la tomatera: "Rómpelo, machaca la cáscara y échalo".

"No sé por qué funciona, pero funciona. Mis tomates estaban enormes el año pasado", asegura esta jardinera.

Una explicación a por qué podría funcionar es por el calcio que contienen los huevos, un nutriente importante para las plantas.