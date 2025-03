El líquido dorado que seguro tienes en casa y que nunca habías pensado en usar con tus plantas

Cada vez son más populares los trucos caseros para cuidar las plantas, muchos de ellos utilizando restos de alimentos que tenemos por casa como abono, pero también usando algunos de los productos populares de la alacena.

Es el caso de un líquido dorado que en muchas casas se encuentra en la nevera y que, sorprendentemente, cuenta con numerosas vitaminas para las plantas. No es otro que la cerveza.

Según el medio MDZ, se trata de un "gran abono casero, ya que aporta nutrientes al suelo como azúcares y vitaminas del grupo B". Eso sí, debe usarse con moderación, igual que con las personas o más aún, ya que la planta puede dañarse.

Para evitar que la planta sufra también los efectos del alcohol, hay que diluirla. Según este medio, lo ideal es mezclar una parte de cerveza con cinco de agua para evitar que afecte a las raíces.

Para esto, es importante que la maceta tenga un buen sustrato y un drenaje suficiente que no acumule humedad para que no se pudran las raíces. Pero este no es el único uso que se le puede dar a la cerveza para cuidar las plantas.

También puede usarse, igualmente diluida, para lograr que las hojas recuperen el brillo y se limpien. Basta con echarla en un pulverizador, rociar las hojas con la mezcla y darle suavemente con un paño sobre la superficie de las hojas más grandes como los ficus.