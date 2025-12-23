Se encuentra a Papa Noel en el tren y arrasa por lo que le contesta al pedirle una baliza

La nueva señalización obligatoria de la Dirección General de Tráfico ha llegado al Polo Norte. Y si no, que le pregunten a Papa Noel. El cómico Toni Cruz se ha encontrado al icónico señor barbudo y canoso que reparte regalos la noche del 24 de diciembre a todos los niños (y no tan niños) que se han portado bien durante el año.

El humorista estaba en un tren para trasladarse una ciudad a otra. Le fue imposible no inmortalizar el momento en el que Papa Noel aparecía por los coches con un saco lleno de regalos. "¡Ese Papa Noel ahí! ¡Eres lo máximo!", le decía Cruz, mientras pasaba el personaje.

"Feliz Navidad", respondía el también conocido como Santa Claus. Justo cuando va a sacar un pequeño de parte de la compañía del tren, Ouigo, Toni Cruz estira la mano y le pide "una baliza". Parecían haber sido las palabras mágicas para generar una surrealista conversación que ha arrasado en TikTok (@tonicruztonicruz), sumando ya más de 200.000 visitas y 12.000 'me gusta' (y subiendo).

Papa Noel, liado con la nueva baliza obligatoria

El humorista bromeaba pensando que el regalo que le iba a dar era "una baliza para el coche", a lo que Papa Noel, medio indignado, le suelta: "No, vaya movida que hay con la baliza, yo no sé si comprar y cuál comprar".

"Yo tenía una antigua que no tenía el código ese y la pongo en la terraza iluminada, y ahora tengo la terraza iluminada de Navidad", añadía. Cruz seguía la conversación contándole que "a ver si va bien, yo me la he pedido para Reyes, pero, ¿sabes qué pasa? Que a lo mejor me multan del 1 al 5".

La respuesta de Santa Claus ha sido todavía mejor: "Hostias, joder, pues te la llevo yo entonces, yo hablo con el rey Melchor, que soy yo mismo, y ya te la llevo antes". Tras la conversación, se fue tan campante a seguir repartiendo regalos por los coches del tren.

La baliza V16, la nueva luz de los coches

Desde este 1 de enero será obligatorio llevar en el coche un dispositivo de señalización, la baliza V16, con el objetivo, según la DGT, de sustituir a los tradicionales triángulos de preseñalización de peligro.

Debe llevarse en la guantera del vehículo y en caso de que hubiera un accidente o una avería, se podrá activar en apenas segundas y es preferible que se coloque en el techo. No solo se activará una luz 360º de alta intensidad e intermitente de advertencia, sino que se conectará a la plataforma DGT 3.0 para transmitir la ubicación en tiempo real.