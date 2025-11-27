El presidente de RTVE confirma que España ratificará ante la UER que no participará en Eurovisión si lo hace Israel

El presidente de RTVE, José Pablo López, comunicó durante su comparecencia en la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE en el Senado que

el ente público va a ratificar en la próxima asamblea de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) su decisión de no participar en Eurovisión 2026 si Israel acude a la competición.

"Nuestra posición es la misma de hace meses, cuando dijimos que la presencia de Israel es insostenible por dos motivos: primero, por el genocidio en Gaza, porque sigo pensando que aunque Eurovisión es un concurso, los derechos humanos no lo son", manifestó en la comparecencia.

Añadió además que "el incumplimiento sistemático de Israel de las normas del propio concurso, ya que lo ha usado políticamente, ha intentado influir en el resultado y no ha sido sancionado, pese a que ha sucedido al menos en los dos últimos años. Cualquier otro país que hubiese hecho esta utilización estaría sancionado y suspendido transitoriamente".

RTVE por tanto sigue con la misma opinión que cuando anunció su posición, y así lo va a hacer saber en la asamblea general de la UER que se celebra los días 4 y 5 de diciembre en Ginebra, Suiza. Si bien es cierto que se ha producido un alto el fuego, José Pablo López ha recordado que "Israel ha seguido matando".

Se anuncian cambios para Eurovisión

Como detalla EFE, si bien es cierto que desde la organización se van a realizar modificaciones en el sistema de votación del certamen, como reducir de 20 a 10 el número máximo de votos que cada espectador podrá enviar, además de "salvaguardas técnicas reforzadas para detectar y bloquear votación fraudulenta o coordinada" y reinstaurar el voto del jurado en las semifinales, el presidente de RTVE señala que estas decisiones "encaminadas a disuadir las injerencias políticas y los votos fraudulentos no son suficientes ni garantizan que puedan volver a producirse", por lo que en la próxima asamblea se pedirán "más medidas". En la mente de todos están las dos últimas ediciones, cuando Israel fue el país más votado por el público, quedando quinto en 2024 y segundo en 2025.

El Consejo de Administración de RTVE aprobó en septiembre que si Israel no se retiraba,. España no participaría en el certamen, lo mismo que decidieron Irlanda, Eslovenia, Islandia y Países Bajos. Desde su debut en 1961, España ha participado ininterrumpidamente en la gran final de Eurovisión y es uno de los diez países con más participaciones. Si finalmente España no va al certamen de la canción europea no pagaría su canon por asistir al certamen y por lo tanto no tendría los derechos de emisión.