El pueblo español que vuelve a hacer récord con la ración de jamón ibérico de bellota más grande del mundo

Un pueblo de récord. Cumbres Mayores, un pueblo de la sierra de Huelva de algo más de 1.700 habitantes, ha vuelto a servir este sábado el plato de jamón ibérico de bellota más grande del mundo, conformado por lascas de 25 jamones colocadas sobre una superficie de 15 metros cuadrados.

Lo ha hecho en el marco de la XIV Feria Gastronómica y Cultural Saborea Cumbres, que, organizada por el ayuntamiento de la localidad, se desarrolla desde el pasado viernes y hasta mañana e incluye, además, presentaciones artísticas, música en vivo, talleres y exhibiciones culturales.

El alcalde en funciones de Cumbres Mayores, Enrique Carrascal, ha destacado que esto es posible cada año gracias "a la unión de todo un pueblo" y ha explicado que, como es habitual, lo recaudado con la venta de esta ración se dedica a un fin social, y este año se destinará a la asociación Albillo de personas con discapacidad.

Los platos de esta ración, que este año ha representado el escudo de la localidad y ha podido realizarse gracias a la labor de 18 cortadores voluntarios que han comenzado a trabajar a las 7.00 horas, se ha vendido a dos euros a las muchísimas personas que han abarrotado el pueblo.

La feria Saborea Cumbres se ha consolidado como una cita ineludible en la Sierra de Aracena y Picos de Aroche durante el puente de diciembre.