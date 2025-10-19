El pueblo de 5000 habitantes con el mejor jamón ibérico del mundo: 173 empresas y 2.525 trabajadores centradas solo en este alimento

Cuando uno piensa en el mejor jamón ibérico, suele venir a la cabeza nombres como Jabugo o Monesterio. Pero, sorpresa: el que se lleva el título al mejor del mundo no viene ni de Huelva ni de Badajoz, sino de un pequeño pueblo de Salamanca llamado Guijuelo.

Con poco más de 5.000 habitantes, Guijuelo vive por y para el jamón. Y no es una exageración: 173 empresas están centradas en su producción, y más de 2.500 personas trabajan directamente en este sector. Es decir, más de la mitad del pueblo se dedica al mundo del jamón y los embutidos.

La joya de la corona es el "Juan Manuel Gran Selección 2020", de la Denominación de Origen Protegida Guijuelo, que fue elegido el mejor jamón ibérico de bellota del mundo en los Premios Alimentos de España. ¿Qué lo hace tan especial? Su forma alargada, su color rojo cereza intenso, su grasa infiltrada y brillante, y ese sabor que mezcla lo salado con lo dulce y un toque de curación añeja que lo hace único.

El clima también juega a su favor. Guijuelo tiene inviernos fríos y veranos secos, lo que permite curar los jamones de forma natural, sin necesidad de mucha sal. A eso se suma la alimentación del cerdo a base de bellotas, que aporta ese punto dulce y suave tan característico.

Pero Guijuelo no solo es jamón. También se elaboran chorizos, lomos, paletas ibéricas… Y para los más curiosos, el pueblo ofrece visitas guiadas a secaderos, salidas a las dehesas donde se crían los cerdos, e incluso un Museo de la Industria Chacinera, donde se puede aprender todo sobre la historia y el proceso de estos productos, con juegos interactivos y catas incluidas. Además, hay una ruta turística que conecta Guijuelo con Béjar y Candelario, y en febrero celebran las Jornadas de la Matanza Típica, una fiesta regional típica.