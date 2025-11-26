Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El rey Juan Carlos en su entrevista con la televisión francesa: "No me arrepiento y no tengo remordimientos. Todo el mundo comete errores"
El emérito habló con Stéphane Bern en una entrevista en la que repasó su vida, destacando que considera que la española es "la Constitución del rey Juan Carlos".

Guillermo Álvarez Corrales
El rey Juan Carlos durante una visita a Chile
El rey Juan Carlos durante una visita a Chile.Marcelo Hernandez

Juan Carlos I dejó de ser rey de España en junio de 2014, pero eso no quiere decir que se haya mantenido apartado o alejado del foco mediático. En La Zarzuela gustaría que permaneciera callado, pero el emérito no está dispuesto a hacerlo. Así, se puso a escribir sus memorias junto a Laurence Debray, lo que dio como resultado Reconciliación, una biografía en la que cuenta lo que quiere, calla lo que prefiere olvidar y con la que cuenta su vida con sus propias palabras.

Como el libro se publicó antes en Francia que en España debido a que Planeta optó por lanzarlo una vez pasado el 50º aniversario de la monarquía, se han ido conociendo diversos extractos. También concedió entrevistas a medios franceses escritos, dejando para el final una en televisión emitida el 26 de noviembre de 2025 en France 3. El encargado de realizarla fue Stéphane Bern, reputado periodista francés especializado en realeza, nobleza y patrimonio. Si alguien en Francia tenía que entrevistarle, ese es Stéphane Bern.

Este sábado se ha celebrado el 50º aniversario de la restauración de la monarquía en España en la figura del rey Juan Carlos I. Cinco décadas en las que hemos vivido el auge y posterior descenso hasta ser apartado de la institución por su hijo Felipe VI y 'enviado al destierro' en Abu Dabi. ¿Qué opina la calle del rey emérito? ¿Podrá volver a vivir en España? ¿Tiene la gente interés en leer sus memorias ¿Servirá el libro para lograr la reconciliación?

26 noviembre

Baja el nombre Juan Carlos I. Las confidencias de un rey en desgracia, el que fuera rey de España se desarrolló una entrevista en la que acepta que cometió errores, pero que no se arrepiente de su pasado y que no tiene remordimientos, aunque sí volviera atrás tendría más cuidado.

"Todos los hombres comenten errores y todo el mundo los comete", señaló en esta entrevista cuyo extracto llegó a EFE. "Estoy acostumbrado a oír de todo. Cada uno tiene derecho a su opinión, pero todo está resuelto, todo ha terminado. Estoy tranquilo", añadió en relación a sus escándalos financieros y amorosos. Además, cree "que en España el dinero es más importante, pero todo es malo", respondiendo a la pregunta de que si piensa que sentaron peor las revelaciones económicas que las amorosas.

  El 14 de mayo de 1977 el Conde de Barcelona cedía sus derechos dinásticos en favor de su hijo, el rey Juan Carlos IEFE

Tuvo un recuerdo para su padre, don Juan, del que dijo que fue "un consejero fantástico y un amigo después" y del que rememoró una frase que le decía de pequeño: 'Juanito, hasta en el baño te vemos'. De mayor, entendí lo que quería decir". Y lo entendió a la fuerza porque olvidó que un rey debe ser un modelo a seguir y que se siguen todos sus pasos.

"¿Pero se arrepiente de algo?", preguntó Bern, ante lo que Juan Carlos I dijo simplemente: "No". ¿Y remordimientos? Pues parece que tampoco: “No, intento no tener ninguno". El periodista cuestionó entonces que si tuviera que volver a hacerlo tendría más cuidado, ante lo que esta vez el emérito ya pasó a las afirmaciones: "Sí, claro".

Quiere que los españoles le perdonen

Asimismo, aunque ha reconocido no arrepentirse, sí lamenta no haber estado tanto tiempo con su familia como debería y espera que los españoles le disculpen: "He servido a España y a los españoles, a veces no he prestado atención a la familia y espero que me perdonen y que los españoles comprendan todo lo que he hecho". 

