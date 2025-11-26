El rey Juan Carlos revela en su entrevista en Francia lo que piensa de Felipe VI y cómo reaccionó al decirle que abdicaba

Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El emérito habló para France 3 de diversos aspectos de su vida para promocionar su libro 'Reconciliación', entre ellos de su hijo y su abdicación.

Felipe VI y el rey Juan Carlos en un acto en junio de 2018Getty Images

El rey Juan Carlos se despachó a gusto en Reconciliación, su libro de memorias, donde repasa como él quiere su larga vida y ajusta cuenta con quien le parece que tiene que hacerlo. La que peor parada sale es la reina Letizia, aunque de su hijo Felipe señala que le dolió su insensibilidad en lo que respecto a su exilio, y al que recordó que si es rey de España es gracias a él.

El libro se lanza en España en diciembre por decisión editorial, sin embargo ya estaba disponible desde noviembre en Francia. Además, Juan Carlos I ha concedido una entrevista a Stéphane Bern, periodista especializado en realeza, que se emite en France 3 y a la que tuvo acceso EFE.

  Los reyes Juan Carlos y Sofía votan durante el referéndum de la Constitución en 1978GTRES

Juan Carlos I negó sentir arrepentimiento, ni remordimientos y manifestó que la Española "es la única Constitución de Europa con nombre. Se llama la Constitución del rey Juan Carlos". Aparte de eso confesó que su mayor deseo es que su "hijo tenga éxito y que España esté bien gobernada".

Su abdicación, su exilio y su relación con su hijo

Añadió que "Felipe es un buen rey, pero está en un momento difícil y hay que apoyarlo", que está contento con lo que su hijo está haciendo por la monarquía y por España, pero que "el momento político en todos los países es muy difícil". Expresó también que su relación con Felipe VI es muy buena y que tienen comunicación, pero que le gustaría "verle más y con más frecuencia con sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía".

Los reyes Felipe y Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía y los reyes Juan Carlos y Sofía en el 40 aniversario de la Constitución Española
  La familia real 40 aniversario de la Constitución Española en 2018. Fue la última vez que se vio en público al emérito con sus nietas Leonor y Sofía.Juan Naharro Gimenez

Stéphane Bern le preguntó por su abdicación, decisión que nunca esperaba haber tenido que tomar, pero que no le quedó más remedio porque era la mejor solución: "Creo que un rey debe ser físicamente fuerte, estar físicamente preparado. No me imagino, sobre todo en España, a un rey con muletas, con los problemas de cadera que tengo y todo eso”.

Lo curioso es cómo se lo tomó Felipe VI. Podría pensarse que debido a los escándalos protagonizados por su padre en los últimos años de su reinado que erosionaron la imagen de la corona, y las tensiones familiares, sumado a que entonces tenía 46 años, una edad más que adecuada para asumir el trono: "Se lo dije a mi hijo, y me dijo: 'No, por favor, no lo hagas'. Le dije: 'Es mejor para ti; estás más preparado, tienes derecho a asumir esto'. Creo que siempre es mejor tener un rey más joven que uno mayor, pero eso es una cuestión personal".

Felipe VI aplaude a Juan Carlos I en su abdicación
  El rey Felipe VI aplaude al rey Juan Carlos I en su abdicación en 2014.Pool

Sobre su exilio en Abu Dabi, lugar al que se marchó debido a sus graves escándalos y donde fue acogido como huésped de lujo por la familia que gobierna en el emirato, reconoce que lo hizo por su hijo, para que estuviera "tranquilo para hacer su trabajo y reinar" y no ser un estorbo. "Me hubiera gustado ofrecerle consejos, pero creo que era mejor irme y dejar que las cosas siguieran su curso. Tenía toda mi confianza”.

Una vez más manifestó que le gustaría volver a España, pero que de momento se encuentra bien en Abu Dabi, donde es residente fiscal, y se conforma con frecuentes visitas a España en las que participa en las regatas y se lo pasa bien. "No sé si en algunos años, el año próximo o en algunos meses, me instalaré en España. Depende de la situación y del momento. He vivido en cinco países. Nací en Roma, estuve en Suiza, estuve en Portugal, en España y aquí soy un poco como un camaleón: me adapto y no sé cómo será el futuro".

