Juan Carlos I en su entrevista en Francia: “La española es la única Constitución de Europa con nombre. Se llama la Constitución del rey Juan Carlos"
El emérito ha recordado su proclamación como rey de España, ha puesto en valor su labor y rememoró el 23-F.

Guillermo Álvarez Corrales
El rey Juan Carlos en el Premio FONDENA 2017
El rey Juan Carlos en el Premio FONDENA 2017.Carlos Alvarez

Juan Carlos I se cansó de que otros contaran su historia, sentía que se la estaban robando, como él mismo expresó. Por ello aprovechó el tiempo libre que tiene en su exilio en Abu Dabi, lugar al que se mudó en agosto de 2020 debido a sus escándalos, y donde se ha convertido en residente fiscal. Anhela volver a España, pero habla ya de largas temporadas y no de regresar a vivir de forma permanente al país en el que no nació, pero en el que reinó entre 1975 y 2014.

Así surgió Reconciliación, un libro de memorias en el que cuenta su vida ayudado por Laurence Debray. Y como en toda biografía, habla de lo que quiere y como quiere. El libro se publicó en Francia en noviembre, mientras que en España se esperó a diciembre para que el lanzamiento no coincidiera con el 50 aniversario del regreso de la monarquía y de la proclamación de Juan Carlos I. Y entre la publicación de Reconciliación a un lado y al otro de los Pirineos se ha emitido la entrevista que el emérito concedió al reputado periodista Stéphane Bern para France 3.

  Fue proclamado rey como Juan Carlos I de España el 22 de noviembre de 1975.EFE

Juan Carlos I señaló que no se arrepiente de lo que ha hecho, que no siente remordimientos y que todo el mundo comete errores. De todos modos, sí lamentó haber prestado poca atención a su familia y espera que le perdonen. Además, desea que los españoles le comprendan. Pero hay más.

Juan Carlos I expresó que "hay que ver a la monarquía como lo que da perennidad y estabilidad a un país. Y sobre todo, es una garantía para la democracia". Y por supuesto hubo referencia a la Carta Magna, aunque en unos términos sin duda sorprendentes: "Dio los poderes al pueblo, al Congreso. Es la única Constitución de Europa con nombre. Se llama la Constitución del rey Juan Carlos".

El rey Juan Carlos firmando la Constitución de 1978 en el Congreso en presencia de la reina Sofía y el príncipe Felipe
  El rey Juan Carlos firmando la Constitución de 1978 en el Congreso en presencia de la reina Sofía y el príncipe Felipe.Getty Images

4 días antes de la emisión de la entrevista se conmemoraron los 50 años desde su subida al trono, celebrados con un almuerzo familiar privado en El Pardo que sirvió también de homenaje a la reina Sofía tras haberle sido entregado el Toisón de Oro el día anterior. Juan Carlos I recuerda con mucha emoción su proclamación, un hecho fundamental en su vida. "En mi primer discurso dije que íbamos a una democracia y eso. ¿Pero cómo hacerlo?. No lo sabíamos aún. Con diferentes personas, ideamos un plan y empezaron a trabajar bajo mi dirección, y logramos crear una Constitución para todos los españoles".

Agradeció la ayuda del cardenal Tarancón, que en su discurso en el Te Deum por la proclamación le pidió que fuese "el rey de todos y le deseó acierto para abrir caminos del futuro para ofrecer estructuras jurídico-políticas que permitiesen a los ciudadanos participar libre y activamente en la vida del país", lo que ayudó a Juan Carlos I, que obtuvo así el beneplácito público del líder de Iglesia Católica en España para caminar hacia la democracia.

  Juan Carlos acepta la sucesión a la Jefatura del Estado que le ofrece el dictador Francisco Franco en Madrid, el 23 de julio de 1969EFE

"Nunca dudé. No había que tener miedo. Había que avanzar y ser valiente", indicó sobre la Transición. Y sobre el 23F, reconoció que para pararlo "no había autoridad civil. Entonces lo pude hacer militarmente porque realmente tenía autoridad moral sobre los militares. Siempre estuve cerca de ellos y realmente veían en mí a un líder".

Tampoco pasó de puntillas con el salto en la línea sucesoria que le costó la relación con su padre durante mucho tiempo. Si bien no dudó en la Transición, afirma que sí lo hizo cuando Franco le propuso ser su sucesor a título de rey porque sintió que traicionaba al conde de Barcelona. Sin embargo, asegura que Torcuato Fernández-Miranda le tranquilizó al señalar que "usted podrá ir de la ley a la ley a través de la ley", una referencia a cómo podría desmontar el franquismo cuando subiera al trono.

