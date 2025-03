El trabajador de una almazara echa por tierra a las freidoras de aceite con una prueba contundente: "Casi me lo cargo"

El usuario de TikTok @pez.salvaje, que trabaja en una almazara, se está haciendo popular por sus vídeos en la cocina, preparando algunas recetas. En esta ocasión, ha hecho caso a algunas recomendaciones de sus seguidores y ha probado algo distinto.

"Que el airfryer no vale para todo: el otro día me regañasteis por cómo hice las gambas al ajillo", ha dicho al comienzo del clip y ha procedido a hacer la receta en al freidora de aire. El primer paso no ha sido otro que colocar en un recipiente de barro las gambas.

"Me han dicho que 'si echas un montonazo de aceite", prosigue en el vídeo, mientras va volcando la cantidad de este líquido que él encuentra necesaria. "Esto es imprescindible, si no no hago la receta", ha apostillado.

Lo siguiente que ha hecho ha sido echar un poco de vino. Él ha apostado por un Malvar, "o lo que tú tengas en tu comunidad autónoma", ha puntualizado antes de continuar con su plato de gambas. "Un poquito de ajo y perejil", ha dicho y, después, ha añadido algo de cayena. Tras moverlo "un poquito", han ido directas a la freidora de aire.

"Que no quedan bien", ha insistido, al sacarlas del electrodoméstico. "Me habían dicho que sí, pero yo no me lo terminaba de creer", ha proseguido diciendo ante la cámara. En referencia al recipiente en el que las ha hecho, ha dicho: "Esto es un cacharro de barro, que por cierto casi me ha dado cargo".

Y, aunque no le ha convencido el resultado, "no las voy a tirar", ha reconocido. "Ahora las meto un poquito en el microondas y se acaban de hacer", ha concluido, antes de decir que "las gambas se hacen enseguida".