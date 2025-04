El truco para acabar con el problema de tu gimnasio se oculta en el 'adorno' de casi todos los paquetes que te llegan

Una vez culminada la jornada deportiva, hay quien se cambia y guarda la ropa manchada y sudada en la mochila. También va dentro el equipo, o parte de él, que se ha empleado para la actividad. Y, si esa bolsa de deporte no se lava con mucha frecuencia, no es extraño que pueda coger olor o, incluso, algo de moho.

Para erradicarlo, hay distintas webs que ofrecen diversos trucos. Uno de ellos es tan básico como coger la famosa bolsita de gel de sílice que van en el interior de los paquetes, de las cajas de zapatos y de otros tantos de productos.

Este tip lo ha compartido el portal francés Ouest France, pero no es el único. La web Humydry ha desvelado otros consejos. Y no todos precisan de elementos externos. Por ejemplo, recomiendan vaciar cada vez que se use la mochila y proceder a ventilarla.

Otra de las opciones es limpiarla regularmente. El truco es tan sencillo como tomar un paño y humedecerlo en una solución compuesta por agua y bicarbonato de sodio. Basta con pasar la tela por toda la superficie de la mochila, sobre todo la interna, haciendo hincapié en la limpieza de los recovecos.

Finalmente, la web Humydry ha indicado que los productos neutralizadores de olor nunca dejan de ser una opción. Los ha en distintos formatos. Por un lado, están las bolsas con perlitas que, gracias a su composición, hacen que el hedor quede anulado. Y, por otro lado, está el formato spray, que cumple con la misma función.

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.