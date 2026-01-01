Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Varios muertos y heridos por una explosión en un bar de la estación de esquí de Crans Montana (Suiza) durante la fiesta de año nuevo: lo que se sabe del accidente
Varios muertos y heridos por una explosión en un bar de la estación de esquí de Crans Montana (Suiza) durante la fiesta de año nuevo: lo que se sabe del accidente

La policía trabaja con la hipótesis de un accidente con pirotecnia como posible causa del suceso.

Vista del complejo de Crans Montana (Suiza)
Vista del complejo de Crans Montana (Suiza)Didier Marti vía getty images

Varias personas han muerto a consecuencia de una explosión y un incendio posterior en un bar de la estación de esquí de Crans Montana (Suiza). El accidente ha dejado también numerosos heridos, a falta de que el informe policial detalle la cifra exacta de víctimas.

Las primeras informaciones ofrecidas por la policía suiza detalla que el incendio se originó al filo de la 1:30, en plena fiesta de año nuevo que se celebraba en "Le Constellation", un bar de la localidad de Crans Montana.

El destino es una parada habitual de los turistas aficionados al esquí y la nieve. Según la Policía, más de 100 personas se encontraban en el establecimiento en el momento del incidente, hacia donde se trasladaron policía cantonal, bomberos y varios helicópteros.

Aunque el origen de las mismas es aún desconocido, la principal hipótesis es la del accidente provocado posiblemente por la pirotecnia.

"Se produjo una explosión de origen desconocido en un bar del centro turístico alrededor de la 1:30 de esta mañana", apuntaba inicialmente el portavoz de la policía cantonal de Valais, Gaëtan Lathion, que se limitaba a apuntar la existencia de "varios muertos y varios heridos". 

Miguel Fernández Molina
Miguel Fernández Molina
