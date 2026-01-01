La impresionante actuación de Amaia en la Nochevieja de TVE con su canción más cuestionada  

Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
La artista ha interpretado 'Aralar'. 

Amaia, durante su interpretación de 'Aralar' en TVE
Amaia, durante su interpretación de 'Aralar' en TVE

La mayor parte de las miradas en la programación previa a las Campanadas en Televisión Española estaban puestas en La Oreja de Van Gogh, que presentaba su nueva canción desde el Palacio de Miramar con Amaia Montero. La actuación del grupo donostiarra ha sido uno de los temas de la noche y el abrigo de la vocalista el protagonista involuntario.

Sin embargo, en La casa de la música no solo estaba La Oreja de Van Gogh ya que La 1 consiguió reunir a un puñado de grandes artistas para despedir 2025. Desde Nicki Nicole desde el Castillo de Pedraza, Lola índigo desde la Alhambra de Granada o Rosario Flores y Antonio Carmona desde el Pirulí.

Una de las actuaciones más imponentes de la noche la ofreció Amaia Romero, que interpretó Aralar desde el Monasterio de Iratxe, en su Navarra natal. La artista se rodeó de un enorme grupo de músicos para su actuación y ella misma tocó algunos elementos de percusión y bailó pasos tradicionales. 

Si Amaia Montero emuló a la reina de las nieves, su tocaya apostó por un abrigo de cuero y pelo acompañado de una falda larga al más puro estilo Juego de tronos, con un semirrecogido que bien podría haber llevado Sansa Stark en los compases finales de la serie.

Un homenaje al folclore no exento de polémica

Aralar es un homenaje a la sierra del mismo nombre que se sitúa entre Navarra y Guipúzkoa con el que la Amaia quiso recuperar el folclore vasco y navarro. De hecho, en el aplaudido videoclip de la canción, que lanzó a finales de octubre, Romero aparece tocando el txistu —flauta de tres agujeros propia del folclore de Euskadi—, el tambor o bailando danzas tradicionales con los trajes regionales.

"Mi madre nos hablaba mucho de esa sierra, nos contaba historias de cuando iba de pequeña. Es un sitio que siempre he tenido muy presente", comentó sobre su relación con el lugar en una entrevista en El Correo

  Amaia en el clip de 'Aralar'.YouTube

El lanzamiento de la canción con su acompañamiento visual fue un éxito, pero Romero se vio envuelta en una intensa polémica días después porque Aralar sonaba de forma similar a Caroi, una canción del grupo coruñés Aliboria publicada en 2016 que posteriormente se popularizó al ser interpretada junto a Baiuca.

"Encántanos ver que a nosa música siga viaxando. Iso si, gustaríanos ter sabido algo antes [Encantados de que nuestra música siga viajando. Eso sí, nos gustaría haber sabido algo antes]", publicó el grupo a través de sus redes sociales. 

Además, la formación también emitió un comunicado en el que aseguraban que estaban en contacto con Amaia para llegar a un acuerdo entre ambas partes. "En estos días hemos recibido mucho cariño y apoyo, y queremos agradecérselo de todo corazón", aseguraron. "Hemos tenido la oportunidad de hablar con Amaia y su equipo, quienes han asumido la responsabilidad, mostrando comprensión y sensibilidad ante lo sucedido, algo que valoramos enormemente", explicaron.

