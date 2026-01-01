La primera canción de La Oreja de Van Gogh tras la vuelta de Amaia Montero despierta un aluvión de comentarios y debate

Bienvenido, 2026. Mientras muchos aún se debaten con la resaca de la fiesta de Nochevieja, el año nuevo ya está en marcha. Y lo ha hecho con novedades en muchos campos, pero sobre todo en lo musical. Porque en el especial de TVE para cerrar 2025, La Casa de la música, se ha vivido el regreso de La Oreja de Van Gogh con Amaia Montero.

El retorno ha llegado con el estreno de su nueva canción, Todos estamos bailando la misma canción, presentada en sociedad con un videoclip desde el Palacio Miramar de San Sebastián y con unas maravillosas vistas de La Concha. Y de inmediato, se dispararon los comentarios a modo de reacciones de fans y no tan fans, que no han querido perderse uno de los 'acontecimientos' de la Nochevieja.

Hace meses, la vuelta de La Oreja de Van Gogh con Amaia Montero como cantante, tras la tortuosa salida de Leire Martínez del grupo, generó un enorme revuelo. También lo hizo una gira que ha tenido que sumar nuevas fechas dado el interés del público en ver a LODVG con quien fuera su primera y más célebre voz, tras un larguísimo periodo separados.

Metidos ya en 2026 y a meses de que La Oreja de Van Gogh estrene su gira de 'regreso' con Amaia Montero, el nuevo single ha dado mucho que hablar. Para bien... o para mal, porque hay comentarios de todo tipo, como se puede ver en las redes sociales.

Los nostálgicos se cruzan con los que aún no perdonan la difícil salida de Leire. Los más seguidores de la voz de Amaia celebran un tema que para otros no pasa de 'fácil'. Con mención especial para quienes han puesto el foco en que la actuación de LODVG fue en playback, a diferencia de otras actuaciones en el especial musical de TVE.

Todos estamos bailando la misma canción se suma a la 'ola' de espiritualidad de otros artistas, como pasó recientemente con Rosalía y su nuevo disco, Lux. En su nuevo tema, La Oreja de Van Gogh apunta referencias como Allí donde muere el orgullo / Hoy nace la fe / Yo creo en Dios a mi manera que también han sido muy comentadas por los fans y los ajenos.

La gente ya ha hablado. Ahora te toca a ti 'mojarte' con la nueva canción de La Oreja de Van Gogh con Amaia Montero a las voces. Aquí la puedes escuchar en su especial en La Casa de la Música de TVE.