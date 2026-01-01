Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
La foto de Los Javis en Nochevieja (con invitado inesperado) que ha dejado a muchos en shock
La foto de Los Javis en Nochevieja (con invitado inesperado) que ha dejado a muchos en shock

Rompieron en 2025 pero siguen siendo amigos. 

Javier Calvo y Javier Ambrossi, los Javis.
Javier Calvo y Javier Ambrossi en la alfombra roja de los Premios Goya 2025.ALDARA ZARRAOA

La de Javier Calvo y Javier Ambrossi fue una de las rupturas más sonadas de 2025. Tras más de 13 años de relación y numerosos proyectos juntos la pareja dejaba de se separaba en el plano sentimental pero no en el plano artístico. 

Ambos han creado y dirigido ficciones como Paquita Salas, Veneno o La Mesías, además del musical La llamada, que posteriormente pasó a ser película, pero también han ejercido como productores de otras series como Mariliendre, Cardo y Superstar.

Cuando salió la noticia muchos se entristecieron porque pensaron que esto significaba el final definitivo de Paquita Salas, una de las series más aclamadas de los últimos tiempos y cuyas frases están ya en el imaginario colectivo y del colectivo. 

Es más, ambos están a punto de estrenar La bola negra, su último y más ambicioso trabajo cinematográfico, la adaptación de una obra inacabada de Lorca que cuenta en su reparto con Guitarricadelafuente, Miguel Bernadeau, Penélope Cruz, Lola Dueñas o Glenn Close. 

La Nochevieja juntos

Mucho se ha especulado sobre esta relación por la gran cantidad de amigos y proyectos en común que tienen pero, según ellos mismos han enseñado en sus redes sociales, sigue habiendo amistad entre ellos. 

De hecho, esta Nochevieja, muchos se han sorprendido cuando Javier Calvo ha subido una foto junto a Javier Ambrossi y un invitado inesperado: el tarotista y futurólogo Rappel. 

"Rappel peleando por la T4 de Paquita", ha comentado un usuario en respuesta a otro que se preguntaba qué estaba pasando aquí. 

Úrsula Corberó y Chino Darín

Rappel y Javier Ambrossi no han sido los únicos en colarse en las fotos de Javier Calvo, más activo en redes, que ha ido subiendo algunas fotos de la fiesta de la noche del 31 de diciembre. 

Allí estaban Úrsula Corberó —disputándose con María Pombo quién dará a luz antes a su bebé— junto su pareja Chino Darín. 

