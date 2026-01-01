Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El juguete que se creó específicamente para la película 'Solo en casa 2' y fue un éxito de ventas
El juguete que se creó específicamente para la película 'Solo en casa 2' y fue un éxito de ventas

El Talkboy que llevaba siempre Kevin, el protagonista, se sacó al mercado y la empresa que lo comercializó no dio abasto con la demanda que hubo.

La casa en la que se rodó, 'Solo en casa', en el número 671 de Lincoln Avenue, en Winnetka, Illinois, Estados Unidos.Anadolu Agency via Getty Images

Kevin, el protagonista de Solo en casa 2, interpretado por el conocido actor infantil Macaulay Culkin, llevaba siempre con él un juguete muy peculiar. Se trataba de una grabadora con la que podía tanto reproducir como ralentizar el sonido y se llamaba el Talkboy. Este juguete le permitió hacerse pasar por su padre y reservar una suite de lujo, en la ficción, a nombre de su padre en el Hotel Plaza. 

Y, aunque puede que mucha gente recuerde que su voz no acababa de resultar demasiado convincente, el caso es que coló y los empleados del hotel se lo creyeron. En esta segunda parte de la saga de 'Solo en casa' fue cuando se sacó a la venta este nuevo juguete y el su éxito fue total, no había niño que no lo pidiera esas navidades de 1992, según ha publicado tv3.It

Los productos intuyeron que ese juguete iba a ser muy demandado en cuanto saliera la película. Así que el guionista John Hughes se reunió con los responsables de la empresa Tiger Electronics antes de completar el guión para crear un juguete que fuera muy llamativo y que, además, fuera factible el comercializarlo.

Así, el objeto, que no existía en el mercado antes de sacar esta cinta, estuvo lista para el estreno de la segunda parte de esta saga. Tuvo tanto éxito de ventas que Tiger no dio abasto para cubrir toda la demanda que empezó a haber, por lo que, durante esa Navidad tuvo que para de promocionarlo.

En realidad no era más que una simple grabadora, pero el marketing de Hollywood logró convertirlo en un objeto mucho más preciado que, para los niños, no era sustituible por otro de los que existían en el mercado que, aunque pudiera hacer las mismas funciones, no eran el verdadero Talkboy.

