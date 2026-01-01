Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El aplaudido rótulo de 'Cachitos' sobre Eurovisión e Israel que no deja de compartirse en masa: "Bravísimo"
Dos frases pero qué frases. 

Rótulo de Cachitos sobre IsraelCachitos

Cachitos ha vuelto a triunfar en redes sociales. El programa musical donde se pueden ver actuaciones históricas de TVE, cuyo archivo es una auténtica joya, ha dado mucho juego en X. 

Desde hace años, los que han cambiado el pasar frío a la entrada de una discoteca por el sofá y la mantita se han enganchado a Cachitos y sobre todo a sus ingeniosos rótulos donde hay puyas para todos. 

Santiago Abascal y su nivel de francés, el palo a Ana Rosa Quintana por perder en audiencia contra Silvia Intxaurrondo y un mensaje contundente sobre la masacre de Israel en Gaza son tres de los rótulos más llamativos del especial. 

Este último ha sido uno de los más aplaudidos y tiene que ver con la participación de Israel en Eurovisión y la salida de España del Festival y dice: "No queremos Europe's living a celebration mientras Gaza living a genocidio". 

Ese Europe's living a celebration hace mención al año en el que Rosa López como concursante de la primera edición de Operación Triunfo representó a España en Eurovisión con un coro de lujo donde estaban Chenoa —que este año ha dado las Campanadas en La1—, Bisbal y Bustamante. 

España-Israel y Eurovisión

El contexto de este rótulo de Cachitos viene de final de año, cuando RTVE anunció que si Israel participaba en Eurovisión, España no tendría representante en la edición del año 2026, que se iba a celebrar en Viena. 

La 95ª Asamblea General de la UER, organizadora del concurso, decidió mantener al país hebreo como participante a pesar de las quejas de otros países como medida de protesta por los ataques en Gaza. 

Después de que la UER dijese sí a Israel, RTVE, como representante de la delegación española, anunció la retirada del concurso, tal y como había prometido meses atrás. Una medida a la que se sumaron las televisiones públicas de Irlanda, Eslovenia y Países Bajos. 

