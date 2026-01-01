Laura Escanes, como una estrella del cine para triunfar una vez más en las Campanadas desde Barcelona 

Este año Cristina Pedroche y Chenoa han sido las protagonistas de las Campanadas en lo que ha estilismo se refiere. La primera ya ha hecho de la revelación de su look un evento en sí mismo y este año ha reutilizado piezas de sus anteriores vestidos, mientras que la segunda ha apostado por un diseño de fiesta blanco de Alejandro de Miguel.

Sin embargo, hay vida más allá de las cadenas nacionales, y Laura Escanes lució uno de los vestidos más imponentes de la noche en TV3, donde volvió a presentar las Campanadas con Miki Núñez.

Con la fuente de Montjuïc como telón de fondo, la influencer apostó todo al rojo para arrancar el año con fuerza. Escanes vistió un diseño con corsé de Yolancris creado especialmente para ella de escote bardot con una ligera cola inspirándose en las grandes actrices del viejo Hollywood.

El diseño estaba plagado de drapeados en tul de seda y tafetán e incorporaba varias flores de organza sobre el cuerpo del vestido, aportando movimiento al estilismo, que Escanes completó con un imponente abrigo. Se trata de una prenda de tafetán rojo de grandes volúmenes y rematada con un pequeño volante en la parte del bajo.

Joyas de Rabat y maquillaje natural

En cuanto a las joyas, Escanes ha vuelto a confiar en la firma catalana Rabat, con la que trabaja desde hace varios años. Concretamente, la influencer ha elegido unos pendientes de diamantes y oro blanco que ocupan gran parte del lóbulo de sus orejas y dos anillos también realizados con los mismos materiales.

El vestido y abrigo rojos ya eran lo suficientemente imponentes como para recargar más el look, por lo que Escanes ha mantenido lo más natural posible su look de belleza. La presentadora de Entre el cielo y las nubes ha llevado una melena ultralisa con la raya en medio y ha apostado por un maquillaje efecto buena cara que aportaba luz al rostro, grandes pestañas y un tono de labial nude.