Laura Escanes, como una estrella del cine para triunfar una vez más en las Campanadas desde Barcelona
La 'influencer' ha dado la bienvenida a 2026 con Miki Núñez en TV3. 

Miki Núñez y Laura Escanes, en TV3
Miki Núñez y Laura Escanes, en TV3YOUTUBE

Este año Cristina Pedroche y Chenoa han sido las protagonistas de las Campanadas en lo que ha estilismo se refiere. La primera ya ha hecho de la revelación de su look un evento en sí mismo y este año ha reutilizado piezas de sus anteriores vestidos, mientras que la segunda ha apostado por un diseño de fiesta blanco de Alejandro de Miguel

Sin embargo, hay vida más allá de las cadenas nacionales, y Laura Escanes lució uno de los vestidos más imponentes de la noche en TV3, donde volvió a presentar las Campanadas con Miki Núñez.

Con la fuente de Montjuïc como telón de fondo, la influencer apostó todo al rojo para arrancar el año con fuerza. Escanes vistió un diseño con corsé de Yolancris creado especialmente para ella de escote bardot con una ligera cola inspirándose en las grandes actrices del viejo Hollywood. 

El diseño estaba plagado de drapeados en tul de seda y tafetán e incorporaba varias flores de organza sobre el cuerpo del vestido, aportando movimiento al estilismo, que Escanes completó con un imponente abrigo. Se trata de una prenda de tafetán rojo de grandes volúmenes y rematada con un pequeño volante en la parte del bajo. 

Joyas de Rabat y maquillaje natural 

En cuanto a las joyas, Escanes ha vuelto a confiar en la firma catalana Rabat, con la que trabaja desde hace varios años. Concretamente, la influencer ha elegido unos pendientes de diamantes y oro blanco que ocupan gran parte del lóbulo de sus orejas y dos anillos también realizados con los mismos materiales. 

El vestido y abrigo rojos ya eran lo suficientemente imponentes como para recargar más el look, por lo que Escanes ha mantenido lo más natural posible su look de belleza. La presentadora de Entre el cielo y las nubes ha llevado una melena ultralisa con la raya en medio y ha apostado por un maquillaje efecto buena cara que aportaba luz al rostro, grandes pestañas y un tono de labial nude

Uxía Prieto
Uxía Prieto
Soy redactora de LIFE en El HuffPost España, esa sección en la que intentamos contar el lado hedonista de la vida sin dejar de lado otras realidades.

  

Sobre qué temas escribo

Como redactora de LIFE, escribo sobre temas de cultura, moda, belleza o estilo de vida. También he abordado temas de medioambiente, feminismo o sociales, pero donde más cómoda me encuentro es explorando la relación de la moda con otras disciplinas culturales o su impacto social, y sobre todo lo que tenga que ver con el cuidado de la piel.

 

Siempre desde una perspectiva cercana, he tratado cuestiones como la estrategia del Museo del Prado para triunfar a través de sus redes sociales, explicado cómo Melania Trump utilizó su armario como arma política o desmentido bulos relacionados con la protección solar. Es probable que el 80% de los temas que he publicado se hayan escrito mientras sonaban Beyoncé, Oasis y Arctic Monkeys. Además, también me encargo de preparar el boletín de LIFE que enviamos cada sábado intentando resumir la actualidad de la semana.

 

Mi trayectoria

Nací en Vigo en 1992 y desde que tengo uso de razón siempre quise ser periodista. La única excepción fue la época en la que tuve fantasías con ser pintora, pero descarté rápido la idea cuando mis padres me anotaron a clases y me di cuenta de que no era lo mío. Estudié Periodismo en la Universidad de Santiago de Compostela (USC), donde me gradué en 2014 después de pasar un año en Roma que me hizo apreciar todavía más la cultura italiana. Dejé Galicia para mudarme a Madrid en 2015 y cursar el Máster de Periodismo Cultural en la Universidad San Pablo Ceu. Aprendí en Radio Galega y en Pentación Espectáculos, donde descubrí lo que hay detrás de producciones de teatro y de grandes eventos como el Festival de Mérida. Colaboré puntualmente con Guía Repsol o la revista L'Officiel y llegué a El HuffPost en 2016, donde empecé compaginando mi trabajo como redactora de Branded Content con temas para la sección de tendencias, que terminó convirtiéndose en LIFE, donde actualmente soy una de las redactoras. Fui finalista en los Premios Ecovidrio de 2017.

 

 

