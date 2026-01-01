Si al ver a Pedroche en las Campanadas te vino esta persona a la cabeza, no estás solo: muchos le han sacado el mismo parecido razonable

Cristina Pedroche ha vuelto a ser una de las protagonistas del 31 de diciembre por su siempre comentado vestido. La colaboradora de Zapeando dejó a todos sorprendidos al aparecer con una especie de capa hecha de retales de vestidos anteriores.

La vallecana lleva desde 2014 dando la bienvenida al año desde Antena 3 y ha llegado a generar tal expectación que desde hace unos años —salvo el año pasado y por poco— sus campanadas superan a las de TVE, algo totalmente histórico.

Este 2025, Pedroche ha querido cerrar un círculo con su vestido número 12, que no es ni una prenda a estrenar ni su enésima reinvención, sino un homenaje a todos los vestidos, capas y accesorios que ha lucido hasta ahora.

Además, es una colaboración con la Asociación Española Contra el Cáncer, con la que la presentadora pretende concienciar sobre el trabajo y el acompañamiento que ofrece la organización.

Con la ayuda de Josie, Pedroche ha creado "una antología en cuerpo y alma de los diferentes vestidos" que ha llevado la madrileña hasta ahora y quizá los que han seguido a la presentadora durante estos años han identificado muchos de ellos.

En declaraciones a El HuffPost, Josie asegura sentirse "muy afortunado de haber podido contribuir al crecimiento de este evento y a dotarlo de una semiótica textil propia, un ritual cada año más imitado, y a poder aprovechar el enorme foco creado alrededor para comunicar mensajes que trascienden la moda".

Los memes, siempre presentes

Además de todo el mensaje que quiere transmitir con el vestido, las redes sociales se han tirado rápido a hacer memes porque es imposible ponerle puertas al campo de internet. Muchas personas han tirado de ingenio pero hay uno que se repite.

En un vistazo por X se puede cómo muchos se han acordado de una mítica escena de la serie Friends en la que Joey se pone toda la ropa de Chandler.