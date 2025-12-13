El periódico más importante de Irlanda hace este duro análisis sobre lo que está pasando en el PSOE de Sánchez

El periódico más importante de Irlanda, The Irish Times, fundado por el Mayor Lawrence Knox el 29 de marzo de 1859, en Dublín, con una media de 1.451.000 lectores semanales y 143.000 suscriptores de pago, ha hecho un duro análisis sobre lo que está pasando en el PSOE de Pedro Sánchez tras los últimos escándalos.

En un artículo, escrito por el periodista Guy Hedgecoe, han detallado las acusaciones de acoso sexual a varios cargos del PSOE en diferentes puntos de España. "Ha sacudido al asediado gobierno de Pedro Sánchez y ha provocado un profundo malestar en un partido que se enorgullece de promover causas feministas", ha asegurado.

El citado medio ha contado que el pasado miércoles, José Tomé, presidente del PSOE en la diputación provincial de Lugo, "dimitió tras las denuncias de seis mujeres sobre su comportamiento". "Las mujeres, militantes y exmiembros del partido, afirmaron que Tomé las había manoseado, les había ofrecido trabajo a cambio de sexo y les había enviado fotografías explícitas a sus teléfonos", ha explicado.

También han recordado que fue en julio cuando Francisco Salazar, "quien había sido un estrecho aliado y asesor principal del presidente Sánchez, se vio obligado a dimitir después de que sus compañeras se quejaran reiteradamente de acoso por parte de él".

"Posteriormente se supo que el partido no había logrado ponerse en contacto con quienes habían presentado las denuncias durante varios meses", han reconocido, antes de informar de que su asistente, Antonio Hernández, ha sido despedido esta semana "por supuestamente facilitar las acciones de su jefe y tratar de protegerlo de ser investigado".

"Existen indicios de inquietud en las filas socialistas ante estos casos, lo que se suma a los numerosos problemas del gobierno, entre ellos el aparente colapso de su mayoría parlamentaria", han expuesto desde The Irish Times.

Y no es lo único, ya que también se ha hecho eco de lo que está pasando con José Luis Ábalos y Santos Cerdán, que "serán juzgados acusados de supervisar una masiva red de sobornos". "Cerdán ha dimitido del cargo, pero ha insistido en su inocencia. Ábalos también ha declarado su inocencia", ha razonado.