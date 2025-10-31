Esta Casa (Blanca) era una ruina: Trump vuelve a ser gestor inmobiliario por un día para enseñarnos su reforma del baño presidencial

Donald Trump muestra los planos de su soñado Salón de Baile en la Casa Blanca durante un encuentro con el secretario general de la OTAN en el Despacho Oval

¿Has conseguido escapar a los vídeos de Juan Travesedo para Juvilma Inmobiliaria? Si tu respuesta es 'sí', entonces nos dirigiremos al 99'8% restante de la población. Porque al archiconocido gestor y vendedor inmobiliario le ha salido competencia entre la high class.

La nueva estrella del mundo inmobiliario no es otro que el presidente de EEUU, Donald J. Trump. Aunque ciertamente de 'nuevo' tiene poco, porque su pasado está muy ligado al ladrillo y a la venta de casi todo lo que se propusiera.

El magnate y 47º presidente estadounidense sigue enfrascado en una de sus grandes ambiciones, remodelar la Casa Blanca para darle un nuevo aire. Ostentoso a más no poder, cabe decir. Con un Despacho Oval con más dorado "que el cogote de un rapero", que dirían en Más Vale Tarde, o el proyecto ya iniciado de un megasalón de baile para los grandes fastos presidenciales, las obras se multiplican.

Y la última no es otra que el renovado baño Lincoln, un espacio remodelado hasta el último detalle. De ello ha presumido, en hasta siete publicaciones diferentes en su Truth Social este viernes. Todas ellas bien cargadas de fotos para mostrar al mundo su 'obra'.

No hay detalle que no haya sido convertido en un impecable mármol pulido, ni grifería que no presente el dorado tan adorado por el presidente de EEUU.

"Originalmente, en la década de 1940, se había remodelado con azulejos verdes de estilo art déco, lo cual era totalmente inapropiado para la época de Lincoln. Lo hice con mármol estatuario pulido en blanco y negro. Este estilo era muy apropiado para la época de Abraham Lincoln y, de hecho, ¡podría ser el mármol original!", celebra Donald Trump, al que sólo le falta invitarnos para conocerlo de primera mano.