Boticaria García, nutricionista, desvela el infalible truco para madurar aguacates: "Se utiliza un calcetín"

El aguacate se ha convertido en uno de los alimentos estrella de la alimentación saludable. Rico en grasas buenas, fibra y potasio, este fruto originario de México y Centroamérica ha pasado de ser una moda a un imprescindible en muchas cocinas.

Sin embargo, hay un problema que sigue desesperando a muchos consumidores y es acertar con su punto de maduración. Por ello, la nutricionista y divulgadora Boticaria García ha aclarado uno de los trucos más virales de internet y ha explicado cuál es el método que realmente funciona para madurarlo más rápido.

El auge del "avocado sock"

En redes sociales se ha popularizado el llamado avocado sock, —cuya traducción literal es 'calcetín de aguacate'— un truco que consiste en meter el aguacate dentro de un calcetín para acelerar su maduración. La teoría parece sencilla ya que al estar en un espacio cerrado, el fruto madura antes.

Pero, según explica la experta, hay ciencia detrás de este truco, aunque con matices. "El aguacate produce etileno, una hormona vegetal en forma de gas que desencadena la maduración", detalla. Este gas tiene un efecto autocatalítico, es decir, cuanto más etileno se acumula, más produce el propio fruto, acelerando el proceso.

Aunque el calcetín puede parecer una solución práctica, no es la más eficaz. El motivo es que el tejido permite que el gas se escape fácilmente, impidiendo que se concentre lo suficiente como para acelerar realmente la maduración. "Es más bien un fenómeno viral con un poquito de ciencia detrás", resume la divulgadora.

El método que sí funciona

Frente al truco del calcetín, la experta propone una alternativa mucho más efectiva: utilizar una bolsa de papel. Este material permite retener mejor el etileno sin generar un exceso de humedad, lo que crea el ambiente ideal para que el aguacate madure.

Además, hay un truco extra que potencia aún más el proceso: introducir en la bolsa una fruta como una manzana o un plátano maduro. Ambos liberan también etileno, lo que acelera aún más la maduración del aguacate. Eso sí, advierte de que usar bolsas de plástico no es la mejor opción, ya que pueden acumular demasiada humedad y favorecer el deterioro del fruto.

Un alimento tan saludable como delicado

Más allá de su maduración, el aguacate destaca por sus beneficios nutricionales. Aporta grasas saludables como el ácido oleico, ayuda a reducir el colesterol y mejora la salud cardiovascular. Además, su alto contenido en fibra contribuye a aumentar la saciedad.

Cuenta con alrededor de 160 calorías por cada 100 gramos y aunque es más calórico que otras frutas, su consumo moderado encaja perfectamente dentro de una dieta sana y equilibrada.

Otro de los grandes retos es conservar el aguacate una vez cortado. Para evitar que se oxide y pierda su color, los expertos recomiendan dejar el hueso, colocarlo boca abajo en un poco de agua y añadir unas gotas de limón. Aun así, su duración es limitada y lo ideal es consumirlo en un plazo máximo de 48 a 72 horas.