Estás usando tu lavadora incorrectamente si te queda agua en el compartimento del suavizante

Abrir el compartimento donde se colocan el detergente y el suavizante de la lavadora y encontrar agua puede indicar que este electrodoméstico no se está usando correctamente o que su mantenimiento no se está haciendo de forma correcta.

Desde Lovedeco recuerdan que algunos fabricantes de lavadoras indican en sus manuales que una pequeña cantidad de agua es normal. El problema surge cuando queda mucha agua estancada constantemente o si el suavizante no se absorbe durante el lavado.

"Una de las causas más comunes de fugas de agua es la obstrucción del orificio de drenaje en el compartimento del suavizante. Este puede obstruirse fácilmente con cal, acumulación de detergente o suavizante viejo que se ha espesado con el tiempo", indican.

De ahí la necesidad de revisarlo y limpiarlo con cierta frecuencia, para que con el tiempo no se vayan acumulando residuos.

Otra causa que señalan es que se esté usando el suavizante en cantidades excesivas, al llenar el compartimento por encima del nivel recomendado: "El agua se acumula en lugar de ser absorbida por el tambor de la lavadora".

Por último, hay que tener en cuenta si no está ocurriendo un problema en la nivelación del aparato: "Si no se coloca sobre una superficie perfectamente nivelada, el agua del compartimento del suavizante no se drenará correctamente. Un desequilibrio de incluso unos pocos milímetros puede afectar significativamente el flujo de agua dentro de la máquina".