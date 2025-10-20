Este es el mejor queso artesanal de España: se elabora en Asturias, se amasa manualmente y tiene unos curiosos sellos

El queso Casín D.O.P de la Quesería Redes se ha alzado con La Cuña de Oro by TGT a mejor queso artesanal de España en su primera edición. Elaborado en el Parque Natural de Redes, en Asturias, este queso ha destacado, según el jurado, por su "intensidad aromática, textura untuosa y carácter inconfundible" además de por su peculiar amasado manual.

Este queso tradicional asturiano, el casín, encuentra sus primeras referencias en el siglo XVI y se elabora con leche entera sin pasteurizar de la vaca casina, autóctona de esta zona de montaña, que se caracteriza por su riqueza en mantequilla. El proceso de elaboración es plenamente artesanal, tal y como detallan en su web, tras cuajar la leche, se desuera en escurridores y pasa a ser envuelta en paños donde sigue expulsando líquidos durante tres días o más.

"Pasado ese tiempo, comienza el proceso de amasado de los gorollos, para lo que se utiliza la mesa o máquina de rabilar. Cuando la artesana decide que el paso de los gorollos va a ser el último, las masas resultantes se modelan dándoles forma esférica con las manos, hasta conseguir piezas circulares aplastadas de 15 a 20 cm. de diámetro, 4 a 7 de altura y entre 250 y 600 gramos de peso", explican.

Una vez con esta forma, la decoración de este queso es cuanto menos característica y está muy marcada por la artesana que los lleva a cabo Marigel Álvarez. Tal y como recuerdan, se decora con ayuda de "relieves de madera hechos a mano que se imprimen sobre la masa" y donde se ven datos como "el nombre del artesano, una contraseña, el nombre del pueblo o motivos decorativos".

"Los quesos realizados por la artesana Marigel Álvarez llevan como marco el escudo del concejo de Caso, rodeado por las palabras 'quesu casín' y las iniciales M.A", explican en la web.

Para Teodoro García, Marketing Manager de Grupo TGT, "el Casín es un queso con historia, fuerza y emoción. Este reconocimiento es también un homenaje a quienes mantienen viva la cultura quesera desde el respeto por la tradición".

Ocho queserías finalistas

Tras una preselección previa, la final de este concurso celebrado el pasado miércoles en The Kitchen Club en Madrid, reunió a ocho queserías finalistas que pasaron tres fases diferentes: una cata de quesos tras la que pasaron únicamente cuatro, una cata con maridaje a elegir cerveza, vino o sidra que eliminó a otras dos queserías y, por último, un plato elaborado con queso por el chef del establecimiento que alzó gracias a un falso tatín de cebolla y Queso Casín D.O.P al queso de Redes como el ganador.

Las queserías finalistas fueron las siguientes formatgeria La Frasera (Vacarisses, Barcelona), quesos El Roano (Purias, Murcia), granja Cantagrullas (Valladolid), quesos Ruperto (El Mirador, San Javier, Murcia), quesería La Oveja Que Bala (Carrión de los Condes, Palencia), quesos Elvira García (El Barraco, Ávila) y formatges Pallars (Talarn, Lleida).

El queso con leche cruda de cabra madurado entre 9 y 10 meses de El Roano, en Murcia, quedó en segundo lugar y el jurado destacó su queso "por su textura firme, aromas evolucionados y un sabor largo y equilibrado".

El reconocimiento Cuña de Oro, organizado por el Grupo TGT, nace con el objetivo de "reconocer la excelencia, la creatividad y la identidad de las queserías artesanales españolas". Además, con este certamen, el grupo reafirma "su compromiso con la artesanía quesera nacional, impulsando la visibilidad y el futuro de las pequeñas queserías que elaboran productos con identidad propia".

De hecho, además del premio, la Quesería Redes recibirá un acuerdo de distribución exclusiva con el Grupo TGT, lo que le permitirá llevar su queso a nuevos mercados y consumidores de toda España.