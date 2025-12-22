Estos son los bancos donde puedes cobrar tus premios de la Lotería de Navidad 2025

La suerte de la Lotería de Navidad ya está aquí. A pocas horas de que los bombos comiencen a rodar, muchos ya estarán con sus pronósticos del sorteo mientras sujetan y aprietan ese décimo con la ilusión de ser el agraciado con el Gordo del sorteo.

El nerviosismo y la emoción propia de ser afortunado con los grandes premios que se ponen en juego se mezclan con las dudas a la hora de cobrarlo, y es que todo depende de la cuantía del premio. Los que estén agraciados con menos de 2.000 euros pueden ir a cualquier administración de Loterías y Apuestas del Estado a solicitar el importe, mientras que los que tengan décimos afortunados con cuantías superiores a la mencionada tendrán que acudir o bien a Caixabank o bien a BBVA.

Estas son las dos únicas entidades financieras autorizadas por SELAE (Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado) para realizar este trámite. El objetivo de un número tan limitado es por seguridad y agilizar la gestión en todo el país. Para esto último, cabe recordar que hay que acudir a cualquier sucursal con el DNI y el boleto premiado, independientemente de ser cliente o no.

El pago se realizará siempre mediante transferencia bancaria en una cuenta en la que el afortunado figure como titular. Mientras que los décimos agraciados con menos de 2.000 euros se pueden llegar a cobrar en efectivo o Bizum, este método de cobro por cuantías superiores sirve para prevenir posibles blanqueos de capitales.

Plazo para cobrar el décimo y cómo cobrarlo online

Los décimos agraciados con la Lotería de Navidad se podrán cobrar desde la misma tarde del 22 de diciembre hasta el 23 de marzo de 2026. Mucho cuidado con que se pase la fecha, porque el décimo pasará a ser nulo a todos los efectos y no se podrá reclamar el premio.

Asimismo, de haber adquirido un décimo en la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado, el dinero se abonará a la cuenta bancaria que el jugador haya puesto en el momento de registrarse, una vez que se haya verificado que el número está premiado.