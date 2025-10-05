Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Las reglas del Feng Shui dicen que debes tirar estos objetos de la casa: ocupan espacio y alejan la buena suerte
Las reglas del Feng Shui dicen que debes tirar estos objetos de la casa: ocupan espacio y alejan la buena suerte

Es una filosofía milenaria de origen chino.

Helena Zarco García
Un estudio loftGetty Images

Llegar a casa después de un día agotador y encontrar todo en orden es una de las mayores satisfacciones que se pueden tener. El hogar es nuestro refugio, el lugar donde buscamos calma, descanso y equilibrio. Sin embargo, a veces sin darnos cuenta acumulamos objetos que, lejos de aportar armonía, generan pesadez, desorden energético e incluso atraen malas vibras.

En este punto es donde entra en juego el Feng Shui, una filosofía milenaria de origen chino que busca crear ambientes equilibrados y armónicos a través de la disposición de los espacios y los objetos. Según sus principios, cada elemento de la casa influye en el flujo de energía (llamado chi), lo que puede favorecer o bloquear la prosperidad, la salud y el bienestar de quienes la habitan.

Por ello, los expertos aconsejan mantener la casa recogida, pero también prestar atención a qué guardamos en ella. Hay objetos que, según el Feng Shui, deberíamos retirar cuanto antes si queremos atraer la buena suerte.

Flores secas

Aunque las flores frescas llenan de color y vida cualquier estancia, cuando se marchitan su energía cambia. Para el Feng Shui, las flores secas simbolizan la ausencia de vitalidad y obstaculizan el flujo energético, por lo que es mejor reemplazarlas por plantas o flores vivas.

Relojes que no funcionan

Un reloj parado no es un simple adorno, según el Feng Shui representa tiempo detenido y estancamiento. Se cree que estos objetos absorben la energía de la casa y pueden atraer situaciones de bloqueo. Lo ideal es repararlos o retirarlos del espacio.

Muebles con puntas

Las esquinas afiladas de mesas, estanterías o repisas interrumpen el recorrido natural del chi. En lugar de favorecer el bienestar, cortan la energía y generan tensión en el ambiente. Se recomienda optar por muebles de bordes redondeados o con formas más orgánicas.

Espejos rotos o manchados

El espejo es un poderoso elemento en Feng Shui, ya que multiplica la luz y la sensación de amplitud. Sin embargo, si está roto o manchado, no solo pierde esa función, sino que también atrae malas energías. La recomendación es mantenerlos siempre en perfecto estado.

Plantas con espinas

Los cactus y otras plantas espinosas son muy populares por su bajo mantenimiento, pero el Feng Shui los considera portadores de energía negativa. Atraen problemas y mala suerte, por lo que deben colocarse fuera de casa o cerca de entradas y ventanas, nunca en el interior.

Un hogar equilibrado

Según el Feng Shui, nuestro entorno influye directamente en nuestro bienestar. Mantener la casa limpia, ordenada y libre de objetos que bloquean la energía no es solo una cuestión estética, también ayuda a crear un ambiente más ligero, positivo y favorable para la buena suerte.

