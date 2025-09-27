Una joven hace de una tarea doméstica odiada por muchos un negocio con ingresos mensuales de más de 10.000 euros

A veces, llegar a casa después de una larga jornada laboral significa enfrentarse a una realidad poco agradable como son las pocas horas para descansar, cansancio acumulado y una casa que no está en las mejores condiciones con desorden, polvo y suciedad.

Los muebles acumulan polvo, las ventanas piden limpieza y, por supuesto, los electrodomésticos muestran la necesidad de un repaso a fondo. Muchos prefieren dejar estas tareas para el fin de semana, cuando hay más tiempo, o bien hacer una limpieza rápida que dé la impresión de orden.

Sin embargo, los trabajos más pesados —como mantener en buen estado los grandes electrodomésticos como el horno o el frigorífico— suelen ser postpuestos. Lo que para la mayoría es un deber tedioso, para una mujer británica se convirtió en la base de un negocio que hoy le genera ingresos mensuales de más de 10.000 euros.

La historia de Abby Manning

Abby Manning, de 29 años y originaria del Reino Unido, encontró en la limpieza de refrigeradores un nicho de mercado inesperado. Según publica The Sun, lo que comenzó como una tarea cotidiana se transformó en un servicio exclusivo que ha conquistado a celebridades y a familias adineradas en Estados Unidos.

Su empresa, SW VIP Concierge, nació de la experiencia que Abby acumuló trabajando en un superyate y en el sector de la restauración. Allí identificó una necesidad muy demandada que era la de servicios de mantenimiento que liberaran a los clientes de las tareas más tediosas y les devolvieran lo más valioso, su tiempo.

De la idea al crecimiento empresarial

En apenas dos años, la iniciativa de Abby pasó de ser un proyecto personal a un negocio en expansión con un equipo de ocho colaboradores autónomos. Sus servicios van mucho más allá de llenar y limpiar refrigeradores: incluyen el lavado de ropa, la organización de fiestas privadas, la planificación de la compra semanal y otras tareas domésticas dirigidas a propietarios de segundas residencias y clientes con un alto nivel adquisitivo.

El éxito de SW VIP Concierge ha superado las fronteras estadounidenses. Abby ya ha conseguido clientes en otros países europeos, como Italia, y sigue ampliando su catálogo de servicios. Reconoce que jamás imaginó alcanzar ingresos de cinco cifras mensuales, y mucho menos en tan poco tiempo.

Pese a los resultados, no todo han sido elogios. En redes sociales, especialmente en TikTok, no han faltado críticas hacia los clientes que contratan sus servicios, tachándolos de “perezosos” e incapaces de asumir responsabilidades básicas del hogar.