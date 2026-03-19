Miley Cyrus se sincera sobre su etapa en 'Hannah Montana': "Cada centavo que gané fue a parar a mi cuenta bancaria"

Hannah Montana está de vuelta, el personaje de la icónica serie de Disney encarnado por Miley Cyrus ha regresado con motivo del especial por su 20º aniversario. La artista en ningún momento ha renegado de la serie que le dio la fama y se ha mostrado muy agradecida con los fans que en todo momento han reclamado un regreso de la ficción.

Disney ya ha mostrado un teaser y varios adelantos en los que se podía escuchar el tema This is the life y se podía ver algunas imágenes de este reencuentro ataviada con esos característicos top de brilli brilli, sus bufandas o recreando una imagen icónica con una chaqueta militar.

Este especial sin embargo, no será un nuevo capítulo, sino que será una especie de recreación de lugares icónicos de la serie, un paseo por los secretos del set y una entrevista en la que se sincerará sobre la ficción.

Con motivo de este especial, que llegará a Disney + el próximo 24 de marzo, Cyrus ha concedido una entrevista con la revista Variety en la que se ha sincerado sobre su vínculo con el personaje y cómo este le marcó durante su carrera. "No intentaba acabar con Hannah. Simplemente estaba evolucionando", asegura.

"A veces resultaba incómodo verme reflejada como una adolescente que atravesaba diferentes fases y etapas, pero eso fue lo que me ayudó a conectar con los chicos que me veían desde casa", señala sobre la diferencia de edad con el personaje al que daba vida en la ficción.

La cantante de temas como Flowers tampoco se ha cortado a la hora de abordar las polémicas que la acompañaron cuando abandonó la "inocencia Disney" y se mostró como la adulta que era. E incluso de los problemas que le acarrearon actuaciones como la de los MTV Music Awards de 2013 cuando se encendió lo que parecía ser un porro de marihuana mientras interpretaba Wrecking Ball o su perreo con Robin Thicke a los sones de We can't stop en el mismo evento.

De hecho, apunta que entonces podría haber optado por continuar con una carrera en Disney en lugar de apostar por su trayectoria musical. "Quizás habría tenido éxito en su momento y no habría sido una carga tan pesada, pero no habría obtenido la recompensa. No sé si habría logrado la estabilidad que tiene mi carrera ahora", señala.

La relación con su padre y la situación de muchos "niños Disney"

Cyrus también ha hablado por primera vez de cómo era la comentada relación con su padre, Billy Ray Cyrus, con el que compartía espacio en la pantalla y que aparecerá también en este especial.

La cantante recalca que, a diferencia de otros "niños artistas" o los que pasan a ser llamados "juguetes rotos", sus padres no obtenían rédito económico de Hannah Montana. "Mis padres no necesitaban que yo fuera famosa para sobrevivir o tener estabilidad", revela.

"Lo que les pasa a muchos de estos chicos es que sus padres lo desean más que ellos, o los hijos se hacen cargo de todos los ingresos familiares. Ese nunca fue mi trabajo. Cada centavo que gané fue a parar a mi cuenta bancaria porque mis padres eran buenos", señala.

Asimismo, la cantante recuerda que su padre fue un apoyo fundamental durante los rodajes, ya que compartían incluso camerino. "Mi padre estaba en el plató todos los días, así que no había nada que pudiera pasar sin que él se enterara. Nunca me quedé sola en ese camerino", revela.