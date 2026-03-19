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Miley Cyrus se sincera sobre su etapa en 'Hannah Montana': "Cada centavo que gané fue a parar a mi cuenta bancaria"
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Miley Cyrus se sincera sobre su etapa en 'Hannah Montana': "Cada centavo que gané fue a parar a mi cuenta bancaria"

La artista ha concedido una entrevista con 'Variety' con motivo del 20º aniversario del personaje de Disney.

Marina Prats
Marina Prats
Miley Cyrus en los premio Grammy 2026.
Miley Cyrus en los premio Grammy 2026.Gilbert Flores

Hannah Montana está de vuelta, el personaje de la icónica serie de Disney encarnado por Miley Cyrus ha regresado con motivo del especial por su 20º aniversario. La artista en ningún momento ha renegado de la serie que le dio la fama y se ha mostrado muy agradecida con los fans que en todo momento han reclamado un regreso de la ficción.

Disney ya ha mostrado un teaser y varios adelantos en los que se podía escuchar el tema This is the life y se podía ver algunas imágenes de este reencuentro ataviada con esos característicos top de brilli brilli, sus bufandas o recreando una imagen icónica con una chaqueta militar. 

Este especial sin embargo, no será un nuevo capítulo, sino que será una especie de recreación de lugares icónicos de la serie, un paseo por los secretos del set y una entrevista en la que se sincerará sobre la ficción.

Con motivo de este especial, que llegará a Disney + el próximo 24 de marzo, Cyrus ha concedido una entrevista con la revista Variety en la que se ha sincerado sobre su vínculo con el personaje y cómo este le marcó durante su carrera. "No intentaba acabar con Hannah. Simplemente estaba evolucionando", asegura.

"A veces resultaba incómodo verme reflejada como una adolescente que atravesaba diferentes fases y etapas, pero eso fue lo que me ayudó a conectar con los chicos que me veían desde casa", señala sobre la diferencia de edad con el personaje al que daba vida en la ficción.

La cantante de temas como Flowers tampoco se ha cortado a la hora de abordar las polémicas que la acompañaron cuando abandonó la "inocencia Disney" y se mostró como la adulta que era. E incluso de los problemas que le acarrearon actuaciones como la de los MTV Music Awards de 2013 cuando se encendió lo que parecía ser un porro de marihuana mientras interpretaba Wrecking Ball o su perreo con Robin Thicke a los sones de We can't stop en el mismo evento.

De hecho, apunta que entonces podría haber optado por continuar con una carrera en Disney en lugar de apostar por su trayectoria musical. "Quizás habría tenido éxito en su momento y no habría sido una carga tan pesada, pero no habría obtenido la recompensa. No sé si habría logrado la estabilidad que tiene mi carrera ahora", señala.

La relación con su padre y la situación de muchos "niños Disney"

Cyrus también ha hablado por primera vez de cómo era la comentada relación con su padre, Billy Ray Cyrus, con el que compartía espacio en la pantalla y que aparecerá también en este especial. 

La cantante recalca que, a diferencia de otros "niños artistas" o los que pasan a ser llamados "juguetes rotos", sus padres no obtenían rédito económico de Hannah Montana. "Mis padres no necesitaban que yo fuera famosa para sobrevivir o tener estabilidad", revela. 

"Lo que les pasa a muchos de estos chicos es que sus padres lo desean más que ellos, o los hijos se hacen cargo de todos los ingresos familiares. Ese nunca fue mi trabajo. Cada centavo que gané fue a parar a mi cuenta bancaria porque mis padres eran buenos", señala.

Asimismo, la cantante recuerda que su padre fue un apoyo fundamental durante los rodajes, ya que compartían incluso camerino. "Mi padre estaba en el plató todos los días, así que no había nada que pudiera pasar sin que él se enterara. Nunca me quedé sola en ese camerino", revela.

Marina Prats
Marina Prats
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Soy redactora de LIFE en El HuffPost España y mi misión es acercarte la última hora del mundo de la cultura, la música y el entretenimiento.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo principalmente de música, cultura, cine, series y entretenimiento porque, aunque sirva para desconectar, bailar o echar un rato entre palomitas, la cultura esconde mucho más. Evitando el elitismo, trato de tender la mano a las nuevas tendencias de la industria musical o del audiovisual a través de entrevistas con artistas emergentes —que pronto dejarán de serlo— y compaginarlo con el análisis de lo más mainstream como Taylor Swift o Bad Bunny.


En estos ocho años he cubierto los Goya, los Oscar, el Benidorm Fest o Eurovisión. Sí, soy la responsable de los memes que han inundado la cuenta de X de El HuffPost en Eurovisión. Siempre buscando un contenido cercano, sin perder el rigor, contando más allá de lo que se pueda ver en la pantalla.
Aunque no siempre haya relación con la industria cultural, también he cubierto temas relacionados con el Feminismo y el colectivo LGTBIQ+.

 

He podido contar en primera persona con supervivientes del “Stonewall español” que es el Pasaje Begoña, denunciar la situación que viven los menores trans o hablar sobre qué significa la manosfera antes de que llegara a Netflix ‘Adolescencia’.

 

Mi trayectoria

Nací en Málaga, donde estudié Periodismo por vocación en la Universidad de Málaga, entre playlists de Spotify, discos y conciertos. Antes de incorporarme a El HuffPost en 2017, colaboré diversas revistas culturales y de entretenimiento. En 2016 trabajé en el departamento de comunicación de UPHO Festival, un festival de fotografía contemporánea urbana parte del proyecto europeo Urban Layers. Y, aunque sigo echando de menos Andalucía, me trasladé a Madrid para estudiar el Máster en Periodismo Cultural en la Universidad CEU San Pablo. En 2018, compaginé mi trabajo en El HuffPost con la coordinación de proyecto de la Bienal de Arte Contemporáneo de Fundación ONCE celebrada en CentroCentro. Desde 2017 trabajo en El HuffPost España, donde he logrado una nominación a los premios GLAAD y ser finalista de los Premios Papageno en 2022.

 

 

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