Una experta en estrés advierte por qué la ansiedad se ha disparado en la sociedad actual: "Llevamos 40.000 años sin evolucionar cognitivamente"
La OMS estima más de 1.000 millones de personas con algún trastorno de salud mental.
La coach y experta en gestión emocional Elena Génave lanza una advertencia clara sobre la explosión de ansiedad que vive la sociedad actual. Lo hace en el podcast El Orden del Dinero, citando un dato que considera clave: "Llevamos 40.000 años sin evolucionar cognitivamente". Es decir, nuestro cerebro sigue funcionando como si estuviéramos aún cazando en la selva; de ahí nuestras reacciones emocionales, ante la tecnología, la política, y cualquier otro ámbito.
Es un hándicap: estamos programados para vivir como nuestros ancestros, mientras vivimos en un entorno completamente distinto, acelerado y sobre estimulado. La consecuencia es directa: ansiedad disparada y estrés crónico.
Pero el mismo sistema te da herramientas para luchar contra ello: "El sistema simpático es el que nos ayuda a relajarnos", por lo que comprender cómo funciona es fundamental para evitar o combatir el estrés.
La experta sostiene que esta desconexión entre biología y ritmo de vida está en el origen de los problemas emocionales actuales. Y lo apoya en cifras que definen la magnitud del fenómeno: la OMS estima más de 1.000 millones de personas con algún trastorno de salud mental, los casos de ansiedad y depresión han crecido un 25% desde 2020 y, en Europa, el 46% reconoce haber sufrido estrés o ansiedad en el último año.
"Vivimos muy rápido y cognitivamente, no estamos preparados para vivir tan rápido"
Génave insiste en que la raíz del problema es la velocidad del mundo moderno. "Creo que vivimos muy rápido y cognitivamente, no estamos preparados para vivir tan rápido", afirma. Para ella, la ansiedad es un mecanismo natural de alarma que se activa cuando el sistema no puede procesar tanto estímulo. "La ansiedad, la depresión no es otra manera de decirte el cuerpo para", recalca.
Elena explica que seguimos utilizando los tres mecanismos primitivos de supervivencia: "lucha, huida o quedarnos bloqueados". Y añade un dato que sorprende a muchos: cada persona recibe unos "40.000 impactos publicitarios por día" y genera "entre 60.000 y 70.000 pensamientos diarios". Esto, advierte, "antes era mucho más neutro… hoy estamos continuamente apagando incendios".
El papel del nervio vago y cómo regular la química del estrés
Una de las claves que explica la experta es el papel del nervio vago, protagonista del sistema parasimpático: "Nos activa la relajación, trae calma a nuestro cuerpo", señala. Para estimularlo, propone ejercicios simples: "con los dos dedos índice apretar debajo del lóbulo de cada oreja mientras controlas la respiración". Mantener una respiración consciente, dice, comunica al cerebro que "no hay ninguna alarma y que no pasa nada malo".
También alerta sobre el exceso de cortisol, "la hormona que nos mantiene alerta". Los síntomas tempranos incluyen reactividad, enfado constante, insomnio y olvidos frecuentes. Por eso, recomienda crear una "higiene emocional diaria" basada en tres momentos clave: un ejercicio breve al despertar, una pausa consciente a mitad del día y un cierre nocturno con gratitud.
Las Zonas Azules y las claves de una vida emocional más sana
La experta referencia el estudio de las Zonas Azules, donde las poblaciones más longevas comparten cuatro pilares: propósito diario ("tenían su propio ikigai"), buena alimentación, fuerte sentido de comunidad y cooperación. Para ella, estos elementos son esenciales para equilibrar la química emocional en un mundo acelerado, aunque hay otros estudios que desmitifican dichas zonas.
Así que, ya sabes, si quieres alinearte más con la vida ancestral, una tendencia que está de moda y se ha convertido en negocio, no necesitas pagarlos ni arruinarte a libros de autoayuda: "desintoxícate" de redes, limita el uso tecnológico, date tiempo para ti, para no hacer nada, haz ejercicio y céntrate en lo importante: familia, amigos, lo que de verdad importa.