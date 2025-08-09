Señalan la edad a la que se alcanza la etapa menos feliz de la vida y muchos se preguntarán por qué tan pronto

Muchos han sido, siguen siendo y serán los análisis que los investigadores plantean para intentar el momento perfecto para encontrar la felicidad. Un estudio reciente señala la edad a la que se alcanza la etapa menos feliz de la vida.

La Oficina Nacional de Investigación Económica (NBER), una de las organizaciones económicas más conocidas del mundo, ha compartido un estudio elaborado por David G. Blanchflower en el que aseguran que se ha identificado el punto en el que nuestra felicidad tocará suelo.

Tras analizar a personas de Europa y Estados Unidos, hablan de que "la felicidad tenía forma de U con la edad y la infelicidad tenía forma de joroba con la edad". "Esta relación de felicidad en forma de U, cuestionada por varios psicólogos, fue el foco de gran parte de mi investigación durante varios años: incluso se encontró en un estudio con grandes simios. La consideraba uno de los patrones más llamativos y persistentes de las ciencias sociales. Hasta que dejó de serlo", ha explicado.

El caso de la 'U' refleja que la felicidad comienza alta, a los 18 años y va disminuyendo hasta los 47,2 años. Es entonces cuando empieza a subir hasta los 50 años. Según, explica el experto, los 47 años es el punto más bajo del bienestar personal.

El experto ha defendido que la buena noticia está en los 50 años, cuando apunta a que la cosa mejora notablemente. De hecho, su investigación arroja que la felicidad crece de forma exponencial a esa edad.

Lo que explican en el estudio publicado en la NBER es que estos datos se repiten, independientemente del país. Coinciden las cifras de baja y alta felicidad y apuntan a que estas variables suelen ser similares.