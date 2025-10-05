Si tu lavanda se está empezando a poner mustia, el otoño es el momento para recuperarla y que florezca sana en invierno

El otoño es esa época mágica que muchas personas asocian a los tonos naranjas y marrones que adquiere la naturaleza al ir desprendiéndose de las hojas. Por ello, muchos no piensan en estos meses como un buen momento para ponerse manos a la obra para arreglar las plantas del hogar, pero puede ser una fecha clave para una buena floración.

Tanto en las casas como en el exterior, la lavanda es una planta que aporta calma y un agradable aroma. Sin embargo, con el paso del tiempo, la base puede ir volviéndose frondosa en los bordes mientras en el centro se ahueca, mostrando ramas gruesas, grises y casi muertas. Así, la menor presencia de flores, las ramas que se extienden hacia arriba y la forma irregular son los primeros síntomas de que no ha tenido el cuidado adecuado, según el medio Pause Maison.

En otoño es un buen momento para ponerle remedio y ayudar a su floración en invierno. “Podar en esta época estimula la aparición de nuevos brotes frondosos, prepara la lavanda para afrontar el invierno en mejor forma y favorece una recuperación fulgurante en primavera”, según el medio francés.

La técnica no es complicada. En primer lugar, hay que cortar corta un tercio de los tallos marchitos, justo por encima de las hojas jóvenes que aún están verdes. Es importante no cortar nunca la parte desnuda y leñosa, ya que esta no se regenera, y mantener el suficiente follaje para permitir el recrecimiento.

“Una poda adecuada estimula la ramificación y evita que la planta crezca hacia arriba, reduciendo el riesgo de una mata desnuda. Este es el secreto que marca la diferencia, especialmente en parterres expuestos o en el borde de una terraza”, agregó el mismo medio.