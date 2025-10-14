El trucazo de los fontaneros para eliminar la cal de los grifos y luzcan brillantes mucho más tiempo

El vinagre blanco, el aliado secreto de los fontaneros para eliminar la cal de los grifos sin esfuerzo.

Brillar o morir. Así de crudo lo tienen los grifos en media España, donde el agua deja más cal que un instituto de bachillerato. Y si alguna vez has intentado devolverles el lustre con esponjas milagrosas, productos carísimos o rezos al dios del acero inoxidable, quizá deberías probar lo que recomiendan los profesionales: un chorrito de vinagre blanco. Sí, el mismo que usas para aliñar la ensalada.

Según recoge el medio finlandés Miimux.fi, los fontaneros llevan años guardando este secreto doméstico que no cuesta ni un euro. “El vinagre blanco es un aliado natural y económico contra la cal”, aseguran los expertos, que lo consideran un método infalible para mantener los grifos limpios y los mecanismos internos en plena forma.

El truco consiste en empapar un paño suave en vinagre blanco, pasarlo por el grifo y dejarlo actuar unos minutos. Luego se aclara con agua limpia y se seca con otro trapo. Fin. Sin frotar, sin inhalar vapores tóxicos y sin arruinarte en productos “antical” que prometen mucho y limpian poco.

La francesa Marie Dupont, vecina de Lyon —una ciudad con un agua tan dura que casi se mastica—, asegura que el cambio ha sido total: “Antes cambiaba los grifos cada tres años por culpa de la cal. Desde que uso vinagre blanco, siguen como nuevos”, explica. Y remata: “Nunca habría imaginado que algo tan simple pudiera ser tan eficaz”.

Los fontaneros recomiendan además algunos hábitos preventivos: secar los grifos con un paño tras cada uso (la cal aparece cuando el agua se evapora) y, si el bolsillo lo permite, instalar un descalcificador. Pero el vinagre sigue siendo el rey.

El secreto está en su ácido acético, que reacciona con el calcio del sarro y lo disuelve. Química de andar por casa. Solo hay que tener una precaución: no usarlo sobre superficies delicadas como mármol o piedra natural, porque podría dañarlas.

Así que ya lo sabes: antes de gastarte un dineral en sprays imposibles o llamar al fontanero, echa mano del vinagre. Tu cocina olerá a ensalada, pero tus grifos parecerán nuevos de catálogo.