La IA como asistente para citas: del peligro de los perfiles falsos al auge de recurrir a ella para resolver dudas sobre sexualidad

Guste o no, la Inteligencia Artificial se ha colado en el día a día de millones de personas. Actualmente son mayoría los que recurren a Chat GPT o Gemini para resolver dudas e incluso para que les redacte correos o todo tipo de textos. La IA puede ser una herramienta útil, pero también un peligro, como ha demostrado el escándalo de deepfakes sexualizados de Grok, el chatbot de X, propiedad de Elon Musk.

Además, esa función de herramienta para resolver dudas ha provocado que muchas personas la utilicen para consultas o consejos médicos e incluso sobre relaciones íntimas o sexuales. Así lo constante el Informe de Tendencias en Sexualidad para 2026 del grupo Lovehoney, que ha publicado varios datos interesantes después de encuestar a personas de ocho países, entre ellos España, sobre su relación con la IA.

Según la encuesta, el 57% de las personas prefieren hablar con la IA antes de con otra persona sobre temas como “masturbación, fantasías, técnicas sexuales, las ETS o ITS o la disfunción eréctil”. Concretamente en el caso de temas como la masturbación o técnicas sexuales, el 27,9% de las personas aseguran que recurrir a un programa diseñado por IA es preferible por “el anonimato y una interacción libre de juicios”.

¿Una de las razones? El sexo sigue siendo tabú

Para Ana Lombardía, psicóloga y experta en bienestar sexual de Womanizer, We-Vibe y Arcwave, no se puede pasar por alto que hablar de ciertos temas de sexualidad sigue siendo un tabú para muchas personas, además de un filón para todo tipo de mitos. “No es extraño que cada vez más personas recurran a la IA para resolver sus dudas acerca de la sexualidad; es un tema en el que siempre ha habido bastante desinformación y, de repente, la gente tiene una forma fácil, accesible y gratuita para resolver dichas dudas”, explica Lombardía.

“El problema es que este siga siendo un tema tabú con el que preferimos confiar en un robot en vez de en profesionales cualificados, como podría ser el médico de cabecera, la matrona, la ginecóloga, la orientadora del centro escolar...”, advierte la sexóloga.

La psicóloga y sexóloga detalla que, concretamente en los temas sentimentales, se nota la falta de educación sexoafectiva. “No tenemos mucha educación en temas de afectividad y muchas veces nos da pudor hablar de estos temas. Además, preferimos no molestar a los amigos cuando, por ejemplo, es un tema de pareja recurrente, que no se acaba de solucionar, y tememos ser pesados”, explica Lombardía.

“Hay tanto tabú al respecto que nos sentimos más cómodos hablando con una máquina que no nos va a juzgar y ante la cual no vamos a sentir vergüenza. Además, como la IA tiende a ser complaciente con nosotros, siempre vamos a obtener una respuesta favorable por su parte que nos va a reconfortar”, comenta la sexóloga sobre el auge de este tipo de herramientas.

En el informe se citan las preguntas más comunes, que van desde rendimiento en el sexo hasta problemas de comunicación. Estas son las más habituales:

¿Cómo puedo mejorar mi vida sexual?

¿Cómo puedo aumentar mi placer y el de mi pareja?

¿Cómo puedo durar más en el sexo?

¿Cómo comunico mis deseos y mis límites en el dormitorio?

¿Cómo superar la ansiedad ante el rendimiento sexual?

¿Qué puedo probar para aumentar la excitación?

¿Cuáles son las mejores formas de aumentar la libido de forma natural?

¿Qué es lo que más excita y lo que menos a hombres y mujeres?

¿Es normal mi preferencia o fantasía sexual?

¿Qué práctica nueva podemos probar en la cama?

El peligro de confiar en la IA para la salud sexual

Además de consejos, la encuesta demuestran que algunas personas utilizan las herramientas de Inteligencia Artificial para salir de dudas sobre cuestiones sanitarias como las Enfermedades e Infecciones de Transmisión Sexual. Para Lombardía esto es, como poco, "controvertido". "El principal objetivo de estas plataformas es la de conseguir la máxima información de nosotros y que pasemos el máximo tiempo posible utilizándolas, y que dependamos de ellas", asegura.

Lombardía también recuerda que la IA no tiene la imagen completa sobre nuestra salud, por lo que no puede aconsejar de manera correcta en esta cuestión. "Una profesional cualificada y con experiencia puede ver aquellas cosas que una máquina no, y también puede intuir aquellas cosas que no le estamos queriendo decir", destaca la sexóloga.

"En cuanto a las ITS, puede que una máquina no sea capaz de comprender factores como el de la vergüenza, la complacencia o la deseabilidad social que llevan a no usar protección, y por la complacencia que antes comentábamos puede que tienda a infravalorar los riesgos de las relaciones sin protección para decirle al usuario sólo aquello que quiere oír", opina la psicóloga y sexóloga.

Ligar con una IA sin darse cuenta

La Inteligencia Artificial no solo se ha convertido en una fuente de información o consejos más, sino que ha entrado de lleno en las aplicaciones para ligar, que se han visto afectadas por la proliferación de perfiles diseñados con IA en los que no hay ninguna persona detrás. Según el informe de Lovehoney, estas apps están "cada vez más saturadas de perfiles, descripciones e incluso match asistidos artificalmente".

"Suelen ser perfiles poco realistas en los que la persona parece ser perfecta, y cumplir todos nuestros deseos y fantasías sobre lo que debería tener una persona para ser nuestra pareja. Si es demasiado perfecto, puede ser un motivo para sospechar" Ana Lombardía

De hecho, el fenómeno de ligar con una IA sin darse cuenta se ha extendido tanto que tiene nombre, chatfishing. ¿Cómo podemos evitarlo? "No hay mucho que podamos hacer para protegernos de estos perfiles, salvo estar muy atentos y tratar de detectar las incongruencias y la falta de humanidad en esos perfiles y en las consecuentes conversaciones", apunta Lombardía.

Para ello, la sexóloga recuerda que si es demasiado bueno para ser verdad, es posible que en este caso sea así: "Suelen ser perfiles poco realistas en los que la persona parece ser perfecta, y cumplir todos nuestros deseos y fantasías sobre lo que debería tener una persona para ser nuestra pareja. Si es demasiado perfecto, puede ser un motivo para sospechar".

La pérdida de la conexión humana

Si sumamos todas estas variantes que hacen que la IA esté presente a la hora de ligar o relacionarse sexualmente, se puede terminar en una pérdida de la conexión humana a nivel social. De hecho, para Lombardía una de las cosas más preocupantes de la IA es "la deshumanización".

"Está deshumanización nos lleva al individualismo más extremo, pues estamos en un momento en el que ya no necesitamos a nadie para preguntar una dirección, para hacernos una foto o para conseguir una receta. Esas pequeñas interacciones, aunque puedan parecer insignificantes son algo muy importante y que nos mantiene unidos como comunidad", destaca la psicóloga.

Además, Lombardía recuerda que ese tabú o esos reparos a la hora de hablar sobre sexualidad abiertamente no van a solucionarse por recurrir a una Inteligencia Artificial: "El tratar los temas de sexualidad y pareja únicamente a través de la IA hace que no nos expongamos al malestar que nos supone la vergüenza y que, por tanto, esa vergüenza no se resuelva, prolongado así el problema".