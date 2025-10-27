El 19% de los jóvenes cree que el franquismo fue "bueno o muy bueno" y el actor Jordi Sánchez les manda un mensaje demoledor

El actor Jordi Sánchez, popular por su papel de Antonio Recio en La que se avecina y ganador entre otros del Premio Max de las Artes Escénicas y del Premio de la Crítica de Barcelona, ha respondido con contundencia a todos aquellos jóvenes españoles que creen que el franquismo fue positivo.

El dato es demoledor: según la última encuesta del CIS, el 19% de los jóvenes españoles de 18 a 24 años cree que durante la dictadura de Franco fueron unos años "buenos" o "muy buenos" para el país y para todos sus ciudadanos.

Esas cifras se han hecho públicas justo cuando Sánchez estrena Frontera, una película histórica basada en hechos reales en la que interpreta a un alcalde franquista.

En una entrevista en Fotogramas, el actor subraya que "la memoria es fundamental": "Yo he escuchado a estos chicos tan jóvenes que dicen que el franquismo fue bueno, pero está claro que no saben lo que dicen".

"Recordar es fundamental"

"Es una época donde las mujeres tenían que pedir permiso al marido para sacarse el carnet de conducir. Hay pequeños vídeos que circulan ahora, de los años 70 y 80, de mujeres opinando sobre el machismo y la sexualidad. Basta con verlos para entender que hemos evolucionado más bien en ese sentido. Recordar es fundamental, y si estos chavales conocieran bien la historia, seguramente no dirían estas cosas", señala Sánchez.

Uno de esos vídeos de los que habla el actor se publicó en TVE en 1981. En él, personas anónimas preguntadas por la calle decían sobre la posibilidad de tener un familiar homosexual. "Sería una desgracia horrible", decía un hombre, "Creo que es una cosa que debería ser enfermedad porque hoy en día como estamos viviendo hay mucho paro y todo el mundo está parado sin apenas trabajo y hay mucha gente parada que está sin hacer nada y les da por hacer cualquier cosa", apuntaba otro.

"Si no estar prohibida, si tampoco debería estar permitida en el sentido de que se haga propaganda de la homosexualidad", señalaba otro más.