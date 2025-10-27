Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
El 19% de los jóvenes cree que el franquismo fue "bueno o muy bueno" y el actor Jordi Sánchez les manda un mensaje demoledor
Virales

Virales

El 19% de los jóvenes cree que el franquismo fue "bueno o muy bueno" y el actor Jordi Sánchez les manda un mensaje demoledor

"Si estos chavales conocieran bien la historia...". 

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
El actor Jordi Sánchez.Getty Images

El actor Jordi Sánchez, popular por su papel de Antonio Recio en La que se avecina y ganador entre otros del Premio Max de las Artes Escénicas y del Premio de la Crítica de Barcelona, ha respondido con contundencia a todos aquellos jóvenes españoles que creen que el franquismo fue positivo.

El dato es demoledor: según la última encuesta del CIS, el 19% de los jóvenes españoles de 18 a 24 años cree que durante la dictadura de Franco fueron unos años "buenos" o "muy buenos" para el país y para todos sus ciudadanos.

Esas cifras se han hecho públicas justo cuando Sánchez estrena Frontera, una película histórica basada en hechos reales en la que interpreta a un alcalde franquista.

En una entrevista en Fotogramas, el actor subraya que "la memoria es fundamental": "Yo he escuchado a estos chicos tan jóvenes que dicen que el franquismo fue bueno, pero está claro que no saben lo que dicen". 

"Recordar es fundamental"

"Es una época donde las mujeres tenían que pedir permiso al marido para sacarse el carnet de conducir. Hay pequeños vídeos que circulan ahora, de los años 70 y 80, de mujeres opinando sobre el machismo y la sexualidad. Basta con verlos para entender que hemos evolucionado más bien en ese sentido. Recordar es fundamental, y si estos chavales conocieran bien la historia, seguramente no dirían estas cosas", señala Sánchez.

Uno de esos vídeos de los que habla el actor se publicó en TVE en 1981. En él, personas anónimas preguntadas por la calle decían sobre la posibilidad de tener un familiar homosexual. "Sería una desgracia horrible", decía un hombre, "Creo que es una cosa que debería ser enfermedad porque hoy en día como estamos viviendo hay mucho paro y todo el mundo está parado sin apenas trabajo y hay mucha gente parada que está sin hacer nada y les da por hacer cualquier cosa", apuntaba otro.

Un proyecto de
Espacio Eco
Un proyecto de Espacio Eco

"Si no estar prohibida, si tampoco debería estar permitida en el sentido de que se haga propaganda de la homosexualidad", señalaba otro más. 

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy subdirector en El HuffPost España. Junto a todo el equipo, trato de que el medio conserve la esencia que le caracteriza desde su fundación: escuchar a la gente, no importa desde donde nos lea, apostando siempre por nuevos formatos y por el contenido que demanda la calle, tratado siempre con la máxima rigurosidad.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en virales, cultura digital y tendencias sociales, con especial atención a cómo ciertos fenómenos aparentemente ligeros abren la puerta a debates más profundos. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer Alfredo Corell: “La charla de un profesor de universidad que puso en pie a todo un auditorio”. En aquella época, Corell era un desconocido para el gran público, pero a partir de ese artículo, que tuvo cientos de miles de lectores, su popularidad fue creciendo hasta convertirse en uno de los científicos más respetados de España, con galardones como el I Premio CSIC-Fundación BBVA de Comunicación Científica.

 

Mi trayectoria

Nací en Valladolid, estudié Periodismo en la Universidad de esa misma ciudad y fui becario en 'El Día de Valladolid'. Luego dejé mi tierra para cursar el Máster de Periodismo de la Universidad Autónoma de Madrid y trabajé un año en 'El País' antes de entrar a formar parte en 2012 del equipo de 'El HuffPost España'. Aquí he sido redactor de hard news, responsable de fin de semana, jefe de la sección de virales y, ahora, subdirector. Entre medias, durante un año fui jefe de redes sociales y multidistribución de contenidos en 'Los40'.

 

Una de mis aficiones es escribir ficción y he sido finalista en dos concursos literarios: el I Concurso de Microrrelatos 5’ y el Premio Internacional de Microtextos Garzón Céspedes.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

 

Un proyecto de
Espacio Eco
Un proyecto de Espacio Eco