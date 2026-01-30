Intercambio de revés entre Rafael Hernando y Hermann Tertsch a cuenta de que Abascal no fuera al funeral en Huelva: "Eres un mamarracho"

Intercambio de réplicas entre el diputado por Almería en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando (PP) y miembro del Parlamento Europeo con Vox, Hermann Tertsch, a cuenta de que el líder ultraderechista, Santiago Abascal, no acudiera a la misa funeral en Huelva en homenaje a las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz.

Todo empezó después de que Tertsch aplaudiera el discurso de Liliana Sáenz, hija de Natividad de la Torre, una de las 46 víctimas del accidente. "¡Qué pueblo tan glorioso cuando se ve a sí mismo! ¡Cuánta grandeza del alma limpia de odio aún en el abismo del dolor! Escuchen a esta mujer", expresó en un tuit de la red social X.

Para Tertsch, los más de cinco minutos de un mensaje lleno de dolor fueron una "lección a quienes ni por respeto a tanto dolor se despojan un instante de su triste soberbia". Remató alegando que "este pueblo merece liberarse ya del abuso, saqueo y maltrato homicida de quienes desprecian y lo han convertido en su víctima permanente".

Y Abascal, ¿dónde está?

Hernando, poco después, citó el tuit de Tertsch para replicar: "Sí, Hermann. El pueblo de Huelva es muy glorioso, y desde luego que la alocución de las víctimas fue en contra del odio y de la polarización. Toma nota".

Justo después le hizo un recordatorio que le iba a escocer y le iba a hacer estallar: "Por cierto, me pareció que por allí no apareció el líder de Vox, Santiago Abascal. Tendría cosas más importantes que hacer".

Tertsch estalla: "Eres un mamarracho"

Tertsch no se ha cortado un pelo y ha estallado contra el propio Hernando: "Eres un mamarracho. Tú eres uno de los mejores ejemplos que revelan que sois intercambiables con la gentuza del Oscarillo Puente, del Saunas, del tío Berni, Cerdán y las putas de Ábalos o el Patxi Nadie".

"Dicho esto, nosotros estamos con el pueblo todos los días del año, mientras nosotros compartís todo con la mafia", ha añadido.

Sobre la (no) presencia en el funeral, el también periodista ha reconocido: "Pero no estaremos en ningún acto en el que haya miembros de esa banda criminal de Sánchez que son vuestros socios en el Pacto Verde, en el 90% de las votaciones, como en Acento, en el nombramiento de Cándido Pumpido como en arrebatarnos los cargos parlamentarios que nos corresponden. Sois almas gemelas"

"Con ellos Vox solo compartirá techo, ya lo ha dicho Abascal, en el Congreso para calificarlos y denunciarlos y en los tribunales para llevarlos a la cárcel", ha rematado.

Hernando: punto, set y partido

En otro tuit, Hernando vuelve a mencionar a Tertsch y tampoco se queda corto: "Para lo tuyo existen psicoterapeutas magníficos. Hazme caso. Esa histeria tuya no es buena para la salud. Que ayer Abascal hiciera lo mismo que Sánchez y Puente y no fuera a Huelva es su problema".