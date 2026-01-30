Parece una cerveza, pero se come: el sueño de los británicos se convierte en realidad con el primer kebab de Guinness del mundo

Coincidiendo con el inicio la próxima semana del Torneo de las Seis Naciones (el torneo anual de rugby más prestigioso y el más antiguo a nivel de selecciones europeas), los bares especializados en la proyección de eventos deportivos BOX Sports Bars han anunciado el lanzamiento del primer kebab de Guinness del mundo.

El kebab de kofta de ternera es de edición limitada y ha sido diseñado para parecerse a la conocida cerveza irlandesa. Estará disponible a partir del 5 de febrero, justo cuando comienza la mítica competición.

Tal y como explica el medio de comunicación británico Daily Mail, "la carne se marina en Guinness para darle un sabor rico y malteado, antes de envolverla en pan plano artesanal y terminarla con un glaseado pegajoso de Guinness y chipotle y yogur de menta fresca. Incluso tiene una espuma cremosa y blanca".

El plato se ofrecerá desde 12,95 libras (14,95 euros, al cambio actual) y estará disponible en los establecimientos de BOX Sports Bars de Londres, Mánchester, Leeds y Nottingham durante la duración del Torneo de las Seis Naciones.

"Es un guiño divertido a nuestros amigos irlandeses"

El director de marca y marketing de BOX Sports Bars, Tom Mayer-Jones, ha destacado que "nuestro nuevo kebab Guinness es un guiño divertido a nuestros amigos irlandeses antes del Seis Naciones, al tiempo que aprovecha nuestra comida favorita para salir por la noche como británicos: ¡el kebab!".

"Hemos combinado estas dos cosas de una manera que se ajusta al espíritu de BOX: atrevida, social y con una comida diseñada para disfrutarla mientras se siguen los grandes momentos deportivos", ha añadido Tom Mayer-Jones.

Según ha precisado el director de marca y marketing de BOX Sports Bars, el primer kebab de Guinness del mundo estará disponible desde el 5 de febrero hasta el 14 de marzo y su precio que variará ligeramente dependiendo de la ubicación del establecimiento.