Ancianos se montan en el autobús para aprender a usar el ordenador: "Nos aseguramos de que el principiante pueda seguir el proceso"

Hoy en día, dominar mínimamente la tecnología es fundamental para poder desenvolverse en la vida. Sin embargo, ello genera el riesgo de que algunas personas de elevada edad puedan verse en inmersas en una situación de desigualdad por no tener acceso a esa tecnología o no saber utilizarla.

Con el objetivo de evitar ese problema, en la región francesa de Alsacia se ha puesto en marcha una iniciativa: un autobús que actúa como sala informática móvil y recorre los pueblos y ciudades para enseñar a los ancianos fundamentos básicos del uso de la informática.

Para que nadie se quede atrás, en ese 'autobús informático' se comienza enseñando conceptos básicos para usar un ordenador cómo la utilización del ratón y el teclado o la comprobación de que la dirección de un sitio web es correcta.

El medio de comunicación francés France 3 Régions ha realizado un reportaje en el que ha recabado la opinión de varias personas que han asistido a la formación que ofrece este llamativo proyecto.

"Los trámites me resultan difíciles"

Una de las prioridades de los alumnos es poder realizar los trámites administrativos a través de internet. Adrienne, una de las usuarias de esta iniciativa, ha reconocido que "se me da muy mal". Pero precisamente por eso decidió acudir al curso, para aprender a hacerlo.

Otro de los alumnos del 'autobús informático' que recorre la región de Alsacia ha contado que tareas como "los trámites con las cajas de pensiones o enviar un documento, me resultan difíciles".

Otras de las personas que está aprendiendo a manejarse en el mundo de internet gracias a este proyecto ha expresado que ha decidido participar debido a que "no soy joven, así que intento adaptarme a esta herramienta".

El conductor formador, Etienne Muller, ha explicado que "nos aseguramos de que el principiante pueda seguir el proceso". En ese sentido, Muller ha destacado que "aprendemos a dominar lo básico para poder navegar por un sitio web con tranquilidad, sin que nos estafen".