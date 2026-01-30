Compra un bolso por 6 euros y se encuentra con un pequeño botín y la confesión de una esposa despechada: "Era de la novia de mi marido"

Como dice la canción, "la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida". Lynora, una creadora de contenido cuya cuenta en la red social TikTok es @marthainfused, ha publicado un vídeo acerca de la historia con la que cuenta detrás un bolso de segunda mano que ha comprado por 6 euros.

La mujer ha contado que el bolso estaba un poco sucio, por lo que se puso a limpiarlo a fondo. Durante el proceso de limpieza, Lynora encontró algo totalmente inesperado: un sobre escondido.

En el interior del sobre había 300 dólares (253 euros, al cambio actual). Que el dinero estuviera en ese bolso que había sido vendido por solo 6 euros no era ni un despiste ni un error. Estaba hecho a propósito.

Junto a ese pequeño botín había una nota escrita por una mujer llamada Martha. En la carta, pudo leer la confesión (y la fría venganza) de una esposa despechada con su exmarido, quien le había sido infiel.

Martha explicaba que estaba segura de que sus hijos donarían sus pertenencias cuando ella muriera, por lo que decidió adelantarse a ellos poniendo a la venta sus objetos personales en Goodwill, una cadena de tiendas de segunda mano sin ánimo de lucro.

"Tengo tres hijos, que darán mis cosas a Goodwill cuando muera. Por eso, voy a poner su herencia dentro de todas mis cosas favoritas", expresó la mujer en la nota.

La historia del bolso

No obstante, lo más llamativo es la historia del bolso. Martha destacó que el bolso era su favorito debido a que "era de la novia de mi marido". En ese sentido, Martha detalló en su escrito que "volví a casa antes de lo previsto tras visitar a mis padres en Connecticut y ella debió de haberse dejado el bolso y los zapatos".

"Llevaba este bolso todos los días. Me pregunto si mi marido sabía que era de su novia", señaló Martha, refiriéndose a la amante de su marido. La mujer resaltó que llevaba el bolso a diario por despecho, pero que había decidido regalarlo porque sus hijos no lo querían.

En cuanto a los 300 dólares, Martha indicó en su nota que son para que quien los encuentre los utilice para comprarse un bolso nuevo.