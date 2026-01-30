Multan con 5.040 euros y 13 años de prisión a un funcionario en Extremadura por cotillear el expediente médico de su familia política

Un funcionario vinculado al Servicio Extremeño de Salud llamado Teodoro ha sido condenado a 13 años de prisión, a pagar una multa de 5.040 euros y a abonar una indemnización de 6.000 euros por haber cotilleado el expediente médico de su familia política.

La Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha dictaminado que el individuo ha cometido cuatro delitos continuados de descubrimiento y revelación de secretos.

Tal y como informa el medio de comunicación especializado en información jurídica Confilegal, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura le ha impuesto al funcionario una pena de tres años y tres meses de prisión por cada uno de esos delitos, por lo que pena total es de 13 años de cárcel.

El empleado público, que trabajaba como auxiliar administrativo en el servicio de admisión de urgencias del Hospital Universitario de Badajoz, se sirvió de su posición para acceder a las agendas médicas de cuatro personas. Todas ellas eran familiares directos de su esposa, unos sujetos con los que había roto relaciones en 2017 como consecuencia de una disputa.

Cientos de accesos no permitidos a datos médicos

Teodoro, a lo largo de seis años, entre 2017 y 2022, accedió de manera reiterada a una aplicación destinada a la gestión y administración de expedientes médicos en la región extremeña denominada 'Jara Asistencial'.

Desde esa plataforma interna del Servicio Extremeño de Salud pueden consultarse datos médicos como citaciones, agendas o informes clínicos, una información que obviamente goza de especial protección y a la que no puede accederse sin autorización.

En concreto, el funcionario extremeño, aprovechándose del puesto de trabajo que desempeñaba, entró en la agenda de su cuñado en 105 ocasiones; en la de la esposa de su cuñado en 150 ocasiones; en la de la hija de la pareja en 171 ocasiones y en la del hijo en 72 ocasiones.