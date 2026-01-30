Dimite la concejala de Urbanismo de Alicante, Rocío Gómez (PP), por el escándalo de la adjudicación de viviendas de protección pública

Escándalo en el Ayuntamiento de Alicante. La concejala de Urbanismo y Conservación de inmuebles del consistorio, Rocío Gómez, del PP, ha dimitido tras la polémica por la adjudicación de viviendas de protección pública.

La decisión la ha comunicado la hasta ahora miembro del equipo de Gobierno, que formalizará su salida en los próximos días. La adopta en respuesta al escándalo surgido por el proceso de adjudicación de una promoción de inmuebles de protección pública en Playa de San Juan, en la que ella y otra exintegrante de la Administración habían resultado favorecidas.

Gómez alega en su anuncio de dimisión que lo hace para que la investigación "pueda seguir su curso sin interferencias de ningún tipo, después de haber aportado toda la documentación que le ha sido requerida, y dado que está de baja por maternidad".

Como informa Europa Press, se trata de la segunda renuncia relacionada con estos hechos y en cuestión de horas. Este viernes se conocía previamente la dimisión de la directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos en el consistorio alicantino, María Pérez-Hickman.

El escándalo ha centralizado el debate político en el Ayuntamiento de Alicante, tras publicar Información que la hasta ahora concejala de urbanismo; los dos hijos de Pérez-Hickman y un arquitecto municipal "han adquirido y tienen escrituradas a su nombre cuatro de estas viviendas".

El alcalde de Alicante, Luis Barcala (PP), hacía este viernes un "llamamiento" a que "se modifique la normativa de acceso a viviendas sociales" y se ha mostrado "convencido" de que esa petición la van a recoger "la Generalitat" y "el Gobierno de España". También ha mostrado "máxima contundencia a la hora de depurar las responsabilidades". "Caiga quien caiga, sea lo que sea", ha apostillado.

Alega que solicitó la vivienda antes de entrar en política

Y las que han caído han sido dos figuras con peso en el 'aparato' local. En el caso de Rocío Gómez, la hasta ahora concejala es nacida en 1993 y arquitecta de profesión. Entró en política en 2023, en unas elecciones tras las que salió nombrada responsable de Urbanismo. Llevaba en el cargo dos años y ocho meses, incluyendo el actual periodo de baja por maternidad.

La joven política ha remarcado, tal y como recoge Europa Press, que entró en política después de haber formalizado su inscripción en una cooperativa para acceder a una promoción de viviendas de protección pública, de la que era la cooperativista número 18, en la Playa de San Juan.