Un alcalde se gasta 1.940 euros de dinero público para regalar 50 botellas de whisky: solo regaló cuatro

Gran polémica en Appenweier (Alemania) con motivo de unas botellas de whisky. El consejo municipal de la localidad, durante la preparación del nuevo presupuesto, descubrió un gasto de 1.940 euros bajo la partida "regalos" en el año 2024.

Esos regalos se basaban en la compra de 50 botellas de whisky de un municipio vecino para ser regaladas. Sin embargo, ahora se ha descubierto que únicamente se regalaron cuatro botellas a diferentes funcionarios. La pregunta, obviamente, es dónde están las 46 botellas restantes del pedido.

En declaraciones al medio de comunicación alemán SWR, el alcalde de la localidad vecina de Nesselried, Klaus Sauer, señaló que esta clase de gastos no son inusuales en los ayuntamientos de la zona.

El consejo municipal de Appenweier ha pedido al alcalde, Viktor Lorenz, que demuestre dónde se encuentran las 46 botellas de whisky que no han sido regaladas, pero el regidor se negó inicialmente a hacerlo.

Tras una nueva consulta, el municipio ha informado al mencionado medio alemán que las botellas de whisky restantes se encontrarían almacenadas en las dependencias del ayuntamiento.

El alcalde niega las acusaciones

En ese sentido, el alcalde de Appenweier ha negado las acusaciones realizadas desde el consejo municipal de que el resto del stock de whisky adquirido por el consistorio sea imposible de localizar.

Según ha afirmado Viktor Lorenz, en el consejo municipal "se abordó en primer lugar la partida presupuestaria del whisky. Términos como 'imposible de localizar' o 'desaparecido' surgieron más adelante en el debate público y no se basaban en hechos constatados".

En cualquier caso, cabe destacar que no es la primera polémica en la que el regidor de este municipio alemán se ve envuelto. De hecho, según SWR, a finales de 2025, el consejo municipal de Appenweier exigió por unanimidad la dimisión del alcalde Lorenz bajo acusaciones que van desde insultos a los empleados y abuso de poder hasta escándalos relacionados con el alcohol en actos públicos.