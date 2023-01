Famous: "Quiero ser el primer afrodescendiente en representar a España en Eurovisión"

Se presentó a Operación Triunfo con el sueño de representar a España en Eurovisión. Ganó el concurso ante fuertes rivales como Alba Reche o Natalia Lacunza, pero no llegó hasta el festival. Desde entonces, Famous Oberogo (Ámsterdam, 1999) no deja de pelear de forma incansable por hacerse un hueco en la industria de la música española.

Hace meses, fichó para hacer de Mufasa en el musical El Rey León y ya cuenta con cinco singles en el mercado. Ahora, intenta quitarse la espinita de Eurovisión presentándose al Benidorm Fest 2023 con la canción La Lola.

Su elección haría historia. Y es que el artista sevillano, de origen nigeriano, podría convertirse en el primer afrodescendiente en defender a España en el famoso festival. "Me he presentado al concurso porque quiero conseguir ese reto", asegura en una entrevista a El HuffPost. Y, para ello, quiero explotar sus dotes como bailarín con su enérgico tema. "Yo soy una persona muy animada y me gusta el baile, por lo que tuve claro que quería presentar algo muy movido", explica. Para mostrar esas sus aptitudes sobre el escenario de la preselección, se ha puesto bajo las órdenes de Juan Montero, coreógrafo de Lola Índigo.

Sin sello discográfico que lo respalde, Famous ve en el Benidorm Fest una oportunidad que va más allá del festival: hacer historia en la música española. Un deseo que no deja de perseguir. Y, siempre, luchando como un león.

- ¿Cómo afrontas tu actuación en el Benidorm Fest? ¿Tienes todo ya listo?

- Pues estoy contento y tengo muchas ganas, aunque también algo nervioso. La actuación ya está cerrada y sólo queda ver cómo queda en el escenario y hacer algunos ajustes...

- Tú ya estuviste en 2019 compitiendo por ir a Eurovisión tras participar en OT. ¿Qué diferencias ves ahora con respecto a aquella experiencia?

- Ahora es diferente porque en esta ocasión he podido elegir la canción... y hace tres años, era lo que había. Prefiero este año, no te puedo decir otra cosa. Hay más libertad creativa.

- ¿Te alegras de no haber sido elegido para representar a España en aquella ocasión?

- Tampoco es que diga alegrarme. En ese momento tenia muchas ganas, aunque este año más. Eurovision siempre ha sido uno de mis objetivos y por eso me presenté a OT.

- Por cierto, ¿entiendes que quedara tan mal La venda de Miki?

- A Europa no le gustó la propuesta, pero La Venda es un temazo. Y siempre he apoyado a Miki, desde el día que fue seleccionado como representante. Si a Europa le gusta o no, es su problema.

- ¿Has podido hablar con Miki o con algunos de tus excompañeros de OT sobre tu nueva aventura eurovisiva?

- No he podido hablar con cada uno en profundidad. No es que nos caigamos mal, pero no hemos tenido tiempo de hablarlo. Algunos compañeros sí me han dado la enhorabuena.

- ¿Te metes mucho en las redes sociales para ver qué se dice sobre tu candidatura?

- Pues no me meto mucho, solo cuando tengo que publicar alguna promoción. Pero no le presto atención a lo negativo. Yo me centro en lo mío.

- Eres muy amigo de Agoney, también extriunfito y participante de este Benidorm Fest. ¿Qué opinión te merecen las palabras que Aritz Arén le dedicó?

- Cada persona tiene su opinión, no voy a juzgar a nadie. Cada uno puede hacer lo que quiera.

- Algunos se han sorprendido de que hayas elegido una canción como La Lola para Eurovisión porque te 'encasillan' en la balada...

- Ya, pero yo soy una persona muy animada y me gusta el baile, por lo que tenía claro que quería presentar algo muy movido. "La Lola" es un tema muy festivo y me encanta. Aparte de cantante, me considero bailarín y quiero demostrar esta faceta.

- ¿El mundo de la música es tan complicado como parece desde fuera?

- Uff, sí. Al principio fue muy difícil porque cuando entré en OT no tenía ni idea sobre la industria. A día de hoy, sigo aprendiendo, sigo conociendo gente y lo que hago es intentar mejorar día a día. Como artista independiente es más complicado porque no tengo ningún apoyo. Tiro pa'lante como se pueda.

- ¿Sería para ti un premio que después del Benidorm Fest algún sello discográfica te llamara?

- Yo no estoy cerrado a nada. Quien quiera venir y ofrecerme algo, encantado.

- Si ganas el Benidorm Fest, serías el primer afrodescendiente en representar a España en Eurovisión. ¿No es raro que en 60 años nunca haya pasado esto?

- Bueno, a ver... No quiero decir que España sea racista... Bueno, hay racismo pero no a un nivel que digas 'uohhh'. Y tampoco digo que España no haya querido llevar a un afrodescendiente por racismo, sino porque creo que no ha surgido la oportunidad hasta ahora. Y yo quiero ser el primero.